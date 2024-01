(Crítica de cine) Gol Gana, bienvenido sea un cine inspirador

El poder inspirador de Gol Gana, radica en la fuerza de la verosimilitud de su





José Rafael Sosa

Si hay un tema argumental en el cine es silvestre y repetitivo, son las películas

de entrenadores singulares que llegan a equipos en diversos deportes que son

un desastre y que necesitan ser motivados para que ganen.

Parecería que el talento creativo de la industria del cine norteamericano, se

repite una y otra vez. Es decir que es cierto que existe una crisis imaginativa en

los guionistas.

Entre algunas películas de entrenadores inspiradores versus equipo con

marcada vocación a la indisciplina y a perder, están:

Coach Carter (2005, dirigida por Thomas Carter) se ha convertido, sin

embargo, en un clásico para los fans del baloncesto, basada en una la historia

real de un instituto de Richmond (California, EE. UU.), cuyos alumnos son cada

vez más violentos y cada vez van peor en clase, hasta que llega su nuevo

entrenador: Samuel L. Jackson.

Titanes, hicieron historia, protagonizada por Denzel Washington (entrenador

Harman Boone), recrea su batalla por intentar agrupar a jugadores de rugby

blancos y negros en un instituto de Virginia, tras la partida de un entrenador

blanco, lo que enciende la mecha en la ciudad y en los vestuarios.

Moneyball: Rompiendo las reglas, dirigidas en 2011 por Bennet Miller y

protagonizada por Brad Pitt, Jonah Hill y el fallecido Philip Seymour Hoffman,

plantea lo mismo.

Un domingo cualquiera (1999, Oliver Stone) con Al Pacino de protagonista,

interpretando el papel de un entrenador de fútbol americano un poco pasado de

moda que se enfrenta a jugadores poco disciplinados con una dirección poco

diplomática. En esta película, Al Pacino es Tony D’Amato, entrenador de los

Tiburones de Miami.

Y para no cansar el cuento y sabiendo que existen al menos una docena más

de producciones similares (sin mencionar la fanquicia Rocky), terminemos

citando a Million Dollar Baby (Clint Eastwood ,2004) entrenador de una joven

boxeadora. Este film obtuvo el Óscar a la mejor película, mejor director, mejor

actriz principal por Hilary Swank y mejor actor secundario por Morgan

Freeman. Es una película mítica con un casting excepcional, que la película

aborda el boxeo desde un punto de vista sombrío: la motivación, la soledad

ante el ring y el adversario, la pobreza, la devoción total a un deporte, a veces

ingrato… (1)

En el marco de estos referentes, Gol Gana, la nueva película del singular

director neozelandés Taika Waititi, es atrevidamente distinta e infinitamente

más emotiva y graciosa.

Trata sobre sobre el equipo de fútbol de Samoa Americana, protagonista de la

peor derrota de la historia del deporte y su conmovedor camino para revertir su

suerte.

Narra un hecho histórico: la realidad del peor equipo de Futbol de las Islas

Samoa, en cuyos torneos (2001 en adelante) de ese deporte, ha quedado

siempre en último lugar y no conoce el gusto de haber anotado un gol.

Para entrenarlos llega, producto de una historia alternativa, Thomas Rongen

(Michael Fassbender), contratado para ayudar al equipo samoano de cara a la

Copa del Mundo 2014.

Gol Gana llega a los cines, con un especial poder de inspiración para los

cinéfilos por la novedad de sus circunstancias, conformado por la forma de

presentar la historia, la cultura del equipo de Samoa Americana, las

condiciones en que llega el entrenador a conducirlos, las actuaciones de estos

actores y el desempeño del protagonista que nos convence del drama que vive.

El guión está escrito con estudiados y sorprendentes giros dramáticos, de

capas emotivas que sacuden con fuerza a espectador, de contradicciones y

conflictos personales y culturales, que captan primera la atención del

espectador y luego su sensibilidad ante el curso de los hechos, en especial

durante la recta final del drama deportivo.

El poder inspirador de Gol Gana, radica en la fuerza de la verosimilitud de su

historia, del contexto cultural que presenta, de las actuaciones sinceras y

sentidas, de la variedad de temperamentos que entran en juego, mostrando la

importancia de la diversidad y la inclusión.

La recomendamos con entusiasmo por representar un especial peldaño en la

carrera de Oscar Taika Waititi, quien tiene en su cinematografía grandes

éxitos como Jo, Jo Rabbit y Thor Ragnarok. No deje de verla y vaya con su

familia. Estará en pantalla grande desde este jueves 28 sabiendo.

Ficha Técnica:

Título: Gol Gana

Direccion: Oscar Taika Waititi,

Productores: Jonathan Cavendish, Garrett Basch, Taika Waititi, Mike

Brett,Steve Jamison

Guión: Taika Waititi, Iain Morris

Basada en novela: Next Goal Wins de Mike Brett y Steve Jamison

Música: Michael Giacchino

Dirección de fotografía: Lachlan Milne

Edición/montaje: Tom Eagles, Yana Gorskaya,Nat Sanders

Elenco: Michael Fassbender, Elisabeth Moss

Escena de Gol Gana, la película del director neozelandés Taika Waititi, con una

singular y sorprendente carga argumental que vincula con gracia la comedia y

el drama deportivo.