Cristhian Adames domina métricas que avalan temporada élite

SANTO DOMINGO (Licey.com).- Para un campeón de bateo, ganador de guante de oro, campeón nacional y veterano con más de 330 imparables en serie regular, considerar la campaña 2025-26 como la mejor temporada de su carrera no es una declaración menor. Sin embargo, los números de Cristhian Adames en la actual campaña respaldan esa afirmación con firmeza.

El jugador de los Tigres del Licey ha irrumpido en la conversación por el premio al Jugador Más Valioso de la temporada gracias a una actuación estelar que combina consistencia, liderazgo, productividad ofensiva y flexibilidad. Adames lidera el torneo invernal en promedio de bateo (.373) y OPS (.949), siendo además, segundo en hits conectados (38) y tercero en porcentaje de embasarse (.429).

El nativo de Los Mina, ha sido uno de los bateadores más oportunos del torneo, registrando un promedio de bateo de .333 (30-10) con corredores en posición de anotar y colocándose como séptimo en remolcadas con 15. Además, destaca su poder y capacidad de colocar la pelota en los canales, es cuarto en dobles (8), segundo en slugging (.510) y décimo en poder aislado (.137).

Con relación a la temporada pasada, Adames ha aumentado su tasa de contacto fuerte (95+ MPH) de un 18.6% a un 26.7% y ha disminuido su porcentaje de elevados en un ocho por ciento (28% – 20%), abanicando solo el 22% de sus swings realizados.

El infielder azul ha alcanzado la mejor versión ofensiva de su carrera con un rendimiento sostenido que arrastra desde el verano en México. Conectó 11 jonrones, 19 dobles con 63 remolcadas y bateó .353 con un OPS de 1.023 con los Pericos de Puebla.

Además, la flexibilidad, disposición y habilidad de Adames de jugar en cualquier posición del infield que sea necesario, ha sido vital para el dirigente Gilbert Gómez, facilitando la gestión del roster. El veterano de 34 años, ha titularizado 13 juegos como primera base, 11 en la antesala y seis como shortstop.

