Crédito a mujeres crece 281% en una década impulsado por mayor empleo y menor morosidad, revela la ABA

Santo Domingo, Rep. Dom.- El crédito bancario otorgado a mujeres en República Dominicana casi se cuadruplicó en la última década, con un crecimiento acumulado de 281%, al pasar de RD$99,341 millones en 2014 a RD$378,968 millones al cierre de 2025, lo que refleja una expansión sostenida del acceso de las mujeres al financiamiento dentro del sistema financiero dominicano, según datos recopilados por la Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA).

La información forma parte de una nota técnica elaborada por la Dirección de Estudios Económicos y Bancarios de la ABA, en la que se analiza la evolución del acceso de las mujeres al sistema financiero dominicano y se destaca que, además del incremento en el financiamiento, las mujeres muestran un mejor comportamiento de pago.

En ese sentido, la ABA afirmó que, de acuerdo con datos de la Superintendencia de Bancos, la morosidad de los préstamos otorgados a mujeres se sitúa en 1.4%, mientras que en el segmento masculino alcanza 2.05%, evidenciando la estabilidad del desempeño crediticio de este segmento.

Explicó, además, que el crédito a mujeres como personas físicas incluye préstamos de consumo, hipotecarios y comerciales, lo que evidencia que el sistema bancario dominicano está atendiendo las necesidades financieras de las mujeres en distintos ámbitos, tanto para emprendimientos como para la adquisición de viviendas o el desarrollo de proyectos personales.

“Como resultado de esta dinámica, la participación femenina en la cartera de crédito del sistema bancario aumentó de 35% en 2014 a 39% en 2025, reflejando un progreso en la reducción de las brechas de acceso al financiamiento”, indicó.

Asimismo, el gremio informó que el avance en la inclusión financiera también se observa en el acceso a productos de ahorro. Mientras que en 2014 las cuentas de ahorro pertenecientes a mujeres sumaban 2.2 millones, en 2025 alcanzaron 3.7 millones, para un crecimiento acumulado de 68%, superior al incremento registrado en las cuentas de hombres (52%).

“Gracias a esta evolución, la participación femenina en la tenencia de cuentas de ahorro pasó de 47% a 49.9%, alcanzando prácticamente la igualdad en el acceso a este tipo de instrumentos financieros”, agregó.

Para la Asociación de Bancos, estos avances están estrechamente vinculados con una mayor participación de las mujeres en el mercado laboral. Según datos del Banco Central, la presencia femenina en el empleo pasó de 39% en 2014 a 45% en 2025, lo que representa un aumento de seis puntos porcentuales en poco más de una década.

“Estos datos demuestran que el sector bancario dominicano ha sido un abanderado de la inclusión financiera y del empoderamiento económico de las mujeres en la República Dominicana, reduciendo gradualmente las brechas de acceso a productos y servicios financieros”, sostuvo, a través de un documento de prensa.

Oportunidades para ampliar la inclusión financiera

La Asociación de Bancos Múltiples de la República Dominicana (ABA) señaló que, pese a los avances observados, la participación femenina en el acceso al crédito aún se mantiene por debajo de la de los hombres, lo que evidencia que persisten desafíos que deben abordarse mediante estrategias integrales que involucren a los sectores público y privado, así como la eliminación de barreras estructurales y culturales que limitan el acceso de las mujeres al financiamiento.

En ese sentido, la ABA destacó iniciativas como el Código de Financiamiento para la Mujer Emprendedora (We Finance Code), en el cual el gremio actúa como ente articulador para ampliar el acceso al crédito de mujeres empresarias mediante la recopilación de datos desagregados por género.

“Estas estadísticas permiten diseñar estrategias más efectivas para atender las necesidades particulares de este segmento, incluyendo capacitación, mentoría y mecanismos de formalización empresarial”, expresó.

Asimismo, el gremio consideró que avanzar hacia una mayor inclusión financiera de las mujeres no solo constituye un objetivo de equidad social, sino también una estrategia clave para fortalecer la productividad, ampliar la base empresarial y potenciar el crecimiento económico sostenible del país.

“Desde ABA estamos listos para continuar apoyando los esfuerzos que contribuyan al desarrollo y superación de la mujer dominicana”, concluyó.

