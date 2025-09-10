Crece entusiasmo entre dominicanos NYC por juego baloncesto Bameso y Mauricio Báez en NJ

NUEVA YORK.- El entusiasmo crece cada día entre dominicanos residentes en esta ciudad, Nueva Jersey, Connecticut y Pensilvania por la celebración del único juego de baloncesto profesional a celebrarse el sábado 20 de este mes entre los equipos iconos de la RD, Bameso y Mauricio Báez.

Todos los caminos conducen a la arena NBA del Prudential Center, Newark-Nueva Jersey, a partir de las 6:00 p.m. expresan quisqueyanos en diversos lugares públicos (restaurant, bodegas, barberías y taxistas), entre otros.

Organizado «Por Amor al Basket Inc.», este evento tiene como objetivo resaltar el potencial de los jugadores dominicanos y ofrecer a la diáspora la oportunidad de disfrutar de unos de sus principales deportes, también de la unión y el esfuerzo colectivo en pro del baloncesto dominicano.

Dicha organización está a cargo del empresario y dirigente deportivo Roberto Rojas, tanto en NYC como en la RD, así como de Jalexiz Fernández, quienes han asegurado será un encuentro inolvidable.

El partido es un juego oficial de la temporada regular del Torneo Superior del Distrito Nacional y busca proyectar el talento dominicano a nivel internacional, además de reconectar a la diáspora con su cultura deportiva.

«Este partido, llamado «El Juego del Respeto», es un evento histórico ya que es la primera vez que dos equipos de la RD se enfrentan en territorio estadounidense», ha afirmado José -Grillo- Vargas, ex jugador profesional de baloncesto y considerado una gloria del mismo.

«El evento promete ser una celebración cultural y deportiva, con espectáculos previos, shows de medio tiempo y una fiesta después del partido», indican Rojas y Fernández.

El partido se ha convertido en una marca de referencia que une causas sociales con entretenimiento de calidad. «También marcará un antes y un después para la proyección internacional del talento dominicano, y queremos que el mundo vea de qué está hecho el baloncesto quisqueyano», ha precisado Rojas.

Las entradas del esperado encuentro están disponibles en https://www.ticketmaster.com/