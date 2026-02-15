Crea Crédito de Qik impulsa inclusión financiera de casi 30 mil dominicanos

Santo Domingo, D. N. – Qik Banco Digital Dominicano, S. A. – Banco Múltiple, filial del Grupo Popular y primer neobanco del país, informó que Crea Crédito, programa pionero de inclusión y educación financiera, alcanza ya a más de 29,900 personas, quienes han comenzado a desarrollar su historial crediticio formal mientras aprenden a manejar sus finanzas personales responsablemente y crean el hábito del ahorro.

De ese total, más de 8,000 usuarios han culminado exitosamente el programa, cumpliendo con sus compromisos financieros y liberando la garantía inicial exigida. Esto les ha permitido acceder a productos financieros en mejores condiciones, integrándose plenamente al sistema bancario formal.

“Crea Crédito, el único programa 100% digital de inclusión financiera del país, se ha convertido en una oportunidad real para miles de dominicanos que antes no podían acceder al crédito formal. Hoy, ellos encuentran aquí un camino para avanzar. Nuestro compromiso es seguir creciendo a su lado, impulsando sus metas y aportando al bienestar de sus familias”, expresó Arturo Grullón, vicepresidente ejecutivo y gerente general de Qik.

Participación diversa y enfoque inclusivo

El primer neobanco destacó que el programa cuenta con una representación equilibrada entre hombres y mujeres, lo que evidencia el esfuerzo constante realizado para promover la inclusión financiera de manera equitativa en ambos géneros. Este logro refleja el compromiso del programa con ofrecer oportunidades reales y accesibles para todas las personas, sin importar su condición.

El programa cuenta con beneficiarios residentes en todas las provincias del país y presentan una edad promedio de 32 años, lo que evidencia su alcance entre jóvenes adultos que buscan construir una relación sólida y temprana con el sistema financiero.

Crea Crédito funciona mediante una tarjeta de crédito respaldada por garantía, vinculada a una cuenta de ahorro que genera intereses, mientras el cliente va construyendo su historial crediticio. Además, el programa ofrece orientación personalizada y herramientas digitales de educación financiera, con el fin de promover un uso responsable del crédito y fomentar hábitos financieros saludables.

A través de este programa, Qik Banco Digital reafirma su misión de democratizar el crédito en el país, utilizando la tecnología para eliminar barreras tradicionales y ofrecer productos financieros accesibles desde la app Qik, disponible en App Store, Google Play y en su portal https://qik.do

