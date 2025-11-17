Cotuisanos en NYC reconocen a unos de los grandes valores de su provincia

NUEVA YORK.- La comunidad de la provincia Juan Sánchez Ramírez (Cotuí) residente en esta ciudad reconoció este fin de semana a uno de los grandes valores de esa comarca, y ejemplo a seguir por sus miles de obras filantrópicas desarrolladas en los últimos 22 años, tanto en la República Dominicano como en la Gran Manzana.

Se trata de Roberto Rojas, empresario, deportista y presidente de la Fundación Solución Nacional (SOLN), sin fines de lucro.

Durante la «Gran Gala a la Excelencia», dedicada a la Universidad Tecnológica del Cibao Oriental (UTECO), por su aporte al desarrollo educativo y profesional de la región, Rojas proclamó ante cientos de cotuisanos e invitados especiales:

«Atención políticos y empresarios, recuerden que cuando venimos al mundo venimos sin nada, y cuando nos vamos también nos vamos sin nada». «Lo material y el poder son transitorios, lo que realmente permanece es el alma», recibiendo una ovación.

«Exhorto a la comunidad a trabajar por el bien colectivo; vamos todos a aportar lo que podamos para el crecimiento de nuestras comunidades y la sociedad». «Si todos ponemos un grano de arena, lograremos una comunidad con más equidad, como siempre hemos soñado», precisó.

Destacó que ha recibido muchos reconocimientos, «pero cuando a uno le hacen uno de esta magnitud, donde uno nació y se formó, le compromete cada día a convertirte en un mejor ciudadano, y para eso trabajamos a diario», sentenció.

Asimismo, resaltó la importancia del evento como un espacio de unidad provincial, «porque todos unidos podemos hacer una mejor provincia, una mejor comunidad y una mejor sociedad».

SOLN, la Fundación que dirige por décadas, ha beneficiado a decenas de miles de dominicanos a nivel nacional (RD) al donarles sillas de rueda, andadores, camas, útiles deportivos y escolares.

Asimismo, muletas, pampers, la reparación de cientos de viviendas y realización de operativos médicos; además, la celebración anual de navidades y reyes en múltiples barrios del Distrito Nacional y el interior del país.

La Fundación tiene su oficina principal en el Alto Manhattan (560 W de la calle 175) y en RD en el No. 2 de la avenida Emilio Prud’Homme, en el DN; Asimismo, en la calle Juan Sánchez Ramírez, número 71, en Fantino-Cotuí; en Mao, Elías Piña, La Romana y en San Francisco de Macorís, entre otros lugares.

Durante el evento también fueron reconocidos Francisco Jerez Mena, Nairobi Viloria, Ricardo De los Santos (presidente del Senado-RD), Sánchez Tiburcio, Milcíades Pichardo, Tony Almonte, Carlos David, Félix Morel, Marilyn Díaz Pérez, el bachatero Joe Veras y Robinson Almánzar.

La ceremonia tuvo lugar la noche del pasado sábado en el Eastwood Manor, ubicado en el 3371 de Eastchester Rd, en El Bronx, con la asistencia de empresarios, profesionales, académicos, líderes comunitarios y políticos quisqueyanos en NYC, entre otros.

