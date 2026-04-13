Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte destaca madurez y consolidación de la ADP en su 56 aniversario

Santo Domingo, R.D. – La Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte felicitó a la Asociación Dominicana de Profesores (ADP) al conmemorarse su 56 aniversario, destacando sus aportes históricos al magisterio nacional, la educación y la democracia dominicana.

El profesor Menegildo De La Rosa, presidente de la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte, valoró el papel de la ADP como una organización clave en la defensa de los derechos de los docentes y en la construcción de un sistema educativo más justo y de mayor calidad.

“Hoy celebramos 56 años de logros tangibles a favor del magisterio, de la calidad de la educación dominicana, del movimiento obrero, de la cultura, del medio ambiente y de la democracia nacional”, expresó.

De La Rosa, quién también funge como Secretario de Comunicaciones y Relaciones Públicas de la ADP, resaltó que el sindicato ha demostrado madurez institucional y capacidad de transformación a lo largo del tiempo, evidenciado en espacios como el Congreso Pedagógico, concebido como un escenario de reflexión, discusión y renovación para contribuir a la mejora del sistema educativo.

Asimismo, subrayó su consolidación como el sindicato más estable del país, con presencia en todo el territorio nacional, una amplia membresía y un desarrollo institucional que ha garantizado su permanencia con el pasar de los años.

El dirigente reafirmó que la Corriente Magisterial Juan Pablo Duarte continuará apostando a una ADP fuerte, donde los maestros y maestras se sientan orgullosos, valorados y respaldados con mejores condiciones de vida y de trabajo.

“Vamos por nuevas conquistas: el año sabático, el sueldo profesional y el fortalecimiento de la carrera docente, como parte del compromiso de aportar al avance del país y superar los desafíos del sector educativo”, enfatizó.

Finalmente, hizo un llamado a seguir fortaleciendo la institución y a mantener su compromiso con el desarrollo del magisterio y la educación dominicana.

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