Corporación Lady Lee marca un nuevo hito en el Caribe con el primer picazo de City Center by Lady Lee en Santo Domingo Este

Santo Domingo Este, Republica Dominicana – 27 de. Noviembre del 2025.- Corporación Lady Lee, uno de los grupos con mayor crecimiento en la región, celebró el primer picazo del megaproyecto City Center by Lady Lee en Santo Domingo Este, marcando el inicio de una nueva era de desarrollo urbano, comercial y social para la República Dominicana.

Con una trayectoria de más de 54 años de liderazgo empresarial desde su fundación en 1971, Corporación Lady Lee ha contribuido al crecimiento económico de la región a través de sus seis divisiones: Retail, Inmobiliaria, Alimentos, Servicios, Entretenimiento y Hospitalidad, consolidando un portafolio de empresas exitosas en Honduras, Costa Rica, España y ahora República Dominicana

Un proyecto de ciudad dentro de la ciudad

Ubicado en una zona estratégica sobre la Autopista Las Américas, una de las arterias más importantes de Santo Domingo Este, City Center by Lady Lee se levantará en el municipio más poblado del país, con más de 1 millón residentes y con cercanía al Aeropuerto Internacional Las Américas (a tan solo 20 minutos), acceso directo a la Avenida Charles de Gaulle y a la Autopista Las Américas, cercanía a las principales zonas francas e industriales del municipio y conectividad fluida hacia las principales carreteras nacionales, facilitando la movilidad urbana y turística

Centro Comercial

El corazón del proyecto será un moderno centro comercial, el cual ha sido diseñado para convertirse en el mayor punto de encuentro y experiencia en Santo Domingo Este.

Contará con más de 400 locales entre los cuales se destacan: 27 tiendas anclas, 31 mini anclas, 113 kioscos, 23 Restaurantes a la carta, foodcourt con 27 locales de comida, gimnasio, 8 salas de cine arcade con videojuegos, casino, área médica con 38 consultorios, área financiera con 13 locales, más de 3,500 estacionamientos y mucho más.

El proyecto generará una oferta de empleo superior a 6,000 plazas directas e indirectas, que impulsará significativamente la economía local.

Entre las marcas ya han confirmado su presencia en el proyecto se destacan Mango, H&M, Sportline, Banana Republic, Victoria´s Secret, LC- Piazza Italia, Waikiki, Ardene, Bath&Body.

Works, The Children Place, Clarks, Decathlon, , AEO, Cotton On, GAP, , Miniso, Cassio, Desstenee Palu, Patprimo, Democrata, UsaFlex, Seven Seven, G.V, Old Navy, Aldo, Parfois, Aeropostale, Levi´s, Purificación Garcia, Bimba & Lola, Corte Fiel, Women Secret, Skechers, Adidas, 47 Brand, LUX, Ego, Alta Señal, Pandora, Swarovski, Payless, Prestige, Q.L, Chingu, J.C., Rostro Perfecto, All Vision Optica, Magenta Beauty Center, Lovable, As You,

En el área gastronómica se suman reconocidas franquicias como Santo Domingo Coffee Shop, Dunkin Donuts, Krispy Kreme, Green Bowl, Helados Valentino, Helados Bon, Domino’s Pizza, Cafal, Reysa Food, Papa Johns, Burger King, Popeyes, K.F.C, MC Donalds, Pizza Hut, Wendys, Tamashi, Jade Teriyaki, Pala Pizza, Pollo Victorina y Pronto Pasta entre otras.

Asimismo, ofrecerá servicios complementarios como Libreria Internacional, Caro Visión, Opti Max, Farmacia Carol, Sienna Beauty Supply, Beauty Salon J.C., Beauty Supply, Honda, Supermercados Sirena, Banco Popular, Banco BHD y Golds Gym entre otra gran variedad de comercios y empresas de servicios.

Distrito Hotelero

El distrito hotelero de City Center by Lady Lee estará conformado por una torre de 16 pisos y 300 habitaciones, con la bandera de Hoteles AC Marriott, el cual contara con un centro de convenciones y estará orientado a atender tanto al turismo de negocios como al vacacional que visita todos los años a Republica Dominicana.

El diseño arquitectónico del distrito hotelero, combinará elegancia, funcionalidad y tecnología de última generación, ofreciendo un nuevo estándar de hospitalidad en Santo Domingo Este.

Oficentro Corporativo

El componente corporativo incluirá dos torres de oficinas inteligentes, dotadas de amenidades premium y espacios flexibles, ideales para empresas multinacionales, startups tecnológicas y sedes de instituciones financieras, fortaleciendo el ecosistema empresarial del municipio.

Residencias

El desarrollo residencial contemplará cuatro torres de apartamentos modernos, con diseño vanguardista, seguridad integral y acceso directo al centro comercial y a las zonas verdes del complejo, pensado para ofrecer una experiencia urbana integrada, segura y sostenible.

City Center by Lady Lee | Sostenible, un compromiso con el futuro.

El proyecto ha sido concebido bajo principios de sostenibilidad ambiental y eficiencia energética, destacando la

implementación de:

-Aprovechamiento hídrico mediante el uso de aguas tratadas y pluviales para riego.

-Manejo de desechos con separación de papel, vidrio, plástico

-Energía renovable a través de paneles solares y generadores eólicos.

-Ahorro energético con sistemas de iluminación inteligente, sensores de movimiento y escaleras eléctricas de bajo consumo.

Apoyo al desarrollo local y social

City Center by Lady Lee integrará programas de impacto social como ExpoCity, que fomentará el emprendimiento femenino y la participación de las PYMES locales, brindando espacios para exhibición y comercialización de productos en un entorno de alto flujo de visitantes.

Esta iniciativa busca impulsar el talento local y la economía circular, fortaleciendo el tejido empresarial de Santo Domingo Este.

Durante el acto del primer picazo, ejecutivos de Corporación Lady Lee expresaron su satisfacción por la expansión hacia el mercado dominicano y su compromiso con el desarrollo sostenible y social de Republica Dominicana.

“City Center by Lady Lee será un ícono de modernidad, innovación y progreso para Santo Domingo Este. Este proyecto integra comercio, vivienda, trabajo y entretenimiento en un solo espacio, diseñado para mejorar la calidad de vida de miles de personas”, señaló Paulo Herrera, quien es el vocero del proyecto y además, miembro de la Junta Directiva de Corporación Lady Lee.

El evento contó con la presencia del Excelentísimo Señor Luis Abinader, Presidente de la República Dominicana, el Honorable Señor Dío Astacio, Alcalde de Santo Domingo Este,

el Señor Víctor “Ito” Bisonó Haza, Ministro de Industria, Comercio y Mipymes, autoridades locales, representantes del sector privado y miembros del cuerpo diplomático, quienes destacaron la importancia del proyecto para el desarrollo económico y urbanístico del municipio.







Visited 6 times, 6 visit(s) today