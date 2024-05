COPYMECON destaca decisión presidente Abinader de respetar Constitución y no reelegirse después de segundo mandato

Santo Domingo R.D. –El presidente de la Confederación Dominicana de la Micro, Pequeñas y Medianas Empresa de la Construcción Inc., (COPYMECON), destacó como excelente los pronunciamientos del presidente Luis Abinader sobre no modificar la Constitución de la República para prolongar el mandato que esta establece, en cuanto a no permitir la reelección después de un segundo periodo.

Eliseo Cristopher, presidente de la Confederación, aseguró que con esos pronunciamientos, el presidente Abinader garantiza un escenario político, en el país de respeto a la Carta Magna, un estado de derecho y un precedente que debe ser respaldado por todos los actores políticos de la nación, además un respiro a la población.

“Con lo manifestado por el presidente se sienta un precedente histórico, que no solo los políticos deben aplaudir, sino también los sectores productivos y sociales que convergen en nuestra sociedad, ya que esto le garantiza un punto más a su favor”, manifestó Cristopher.

Aseguró que la sociedad en general debe decodificar ese mensajes tal y como lo expresó Luis Abinader “No todos los políticos somos iguales, a mí no hay fuerza humana que me haga modificar la Constitución para extender los plazos de la presidencia, al contrario, lo que yo quiero es modificarla para ponerle el candado para que no venga otro y la cambie y dejar eso como un legado que dejará a la democracia dominicana

Puntualizó, que tanto esta posición del presidente, como su posición y participación en el debate de candidatos a la presidencia para el cuatrienio “024-2028, que se realizará el próximo 19 de mayo de este mismo año, le representa un posición favorable, lo que le garantiza ser electo con una gran ventaja en ese certamen electoral.

En ese sentido, planteó que el país sabrá respaldar las acciones que en el rol de presidente ha hecho, demostrando respeto a la Constitución, al estado de derecho, a la democracia y a los derechos civiles y políticos de nuestra República Dominicana como legado para las siguientes generaciones políticas.