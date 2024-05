Elecciones 19 de mayo de 2024, cobertura de Primicias, evangélicos piden no politizar conflicto Israel-Palestina

Comunidad evangélica llama a no utilizar conflicto Israel – Palestina con fines políticos

José Christopher respalda la posición del presidente Abinader.

La comunidad cristiana representada por más de 300 iglesias evangélicas dominicanas aglutinadas en el proyecto Visión Nación para Cristo hizo un llamado e para que el tema de la guerra entre Israel y Palestina no sea utilizado para pretensiones políticas con miras a ganar votos en las elecciones del próximo domingo.

El pastor José Christopher, presidente de Visión Nación, manifestó que han sido emitidas una serie de opiniones distorsionadas por algunos pastores a los fines de crear confusión al pueblo y politizar el tema.

“Israel es un tema no oportuno, lo manejaron no muy atinadamente, e inclusive se tocó el tema personal del presidente Luis Abinader. Este es el momento de no usar a Israel y Palestina para pretensiones políticas”, indicó.

Aseguró que la intención del presidente Abinader es defender la paz y apoyar a Israel, por lo que consideró que “no es oportuno aprovechar el momento político para acusarlo de manera personal”.

Agregó que la República Dominicana es un fiel aliado del pueblo de Israel y eso lo demuestra las buenas relaciones diplomáticas y de cooperación por años, así como siendo uno de los países que más apoyo dio a Israel en sus momentos críticos.

“En tanto que la firme decisión de nuestro país de no mantenerse al margen de los daños que causa la guerra en medio oriente, por lo que colocarse al lado de todos los países del mundo que exigen un cese inmediato al fuego y que reine la paz y diálogo en la región nunca puede ser usado por algunos pastores para distorsionar este claro mensaje y tratar de decir que hemos votado en contra de Israel, lo cual es totalmente falso e infundado”, dijo.

Christopher manifestó que estas afirmaciones distorsionadas tienen un fin político claramente marcado para querer denotar la gran obra de gobierno del presidente Abinader, de quien –dijo- ha mostrado una profunda fe cristiana.

“Es una vergüenza el querer usar a la iglesia para llevar mensaje de odio, pues decir que esto tendría consecuencias políticas en un comunicado va más allá de una fe cristiana limpia y transparente y deja al desnudo el interés político que se ha estado filtrando con fines espurios”, indicó.

Además de Christopher, también se manifestaron por parte de Visión Nación los pastores Franklin Morel, María Rosa Rodríguez, Nicolás Martínez, Bernardo Ferreras, Dorka Peralta, Ruth Delano Delgado, Raquel Ramírez, Juan Castro, Luis Rosario, Máximo Vázquez, María Victoria y Luis Rosario.

Proceso de Votación para Privados de Libertad Preventivos: Una Conquista de la Defensa Pública

Santo Domingo.-La Oficina Nacional de Defensa Pública ha logrado un hito significativo en la lucha por los derechos civiles al garantizar el ejercicio del voto para los privados de libertad en condición preventiva. Desde su creación, esta institución ha abogado incansablemente por hacer efectivo este derecho fundamental, dando lugar a la aprobación del Reglamento para la Implementación del “Voto Penitenciario” por parte del Pleno de la Junta Central Electoral (JCE) el 21 de noviembre de 2023.

El camino hacia esta conquista ha estado marcado por acciones legales y defensas judiciales. En 2018, la Defensa Pública presentó un recurso ante la Tercera Sala de la Cámara Civil y Comercial del Juzgado de Primera Instancia del Distrito Nacional para impugnar la exclusión del voto de los preventivos en las elecciones de 2020. Esta iniciativa, respaldada por el Tribunal Constitucional Dominicano a través de la SENTENCIA TC/0236/17, resalta la importancia de distinguir los derechos que pueden ser suspendidos como consecuencia de una condena, siendo el derecho al voto un derecho inalienable incluso en esta situación.

Normativas internacionales como el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y la Convención Americana garantizan el voto universal y exigen una regulación justa sin restricciones indebidas.

En preparación para las elecciones presidenciales y congresuales del 19 de mayo de 2024, la Junta Central Electoral ha proporcionado un padrón que incluye a 4,300 privados de libertad distribuidos en 21 recintos penitenciarios, abarcando 17 centros del nuevo modelo y 4 centros del modelo tradicional, entre los cuales están Salcedo, Nagua, 15 y 19 de Azua.

El director nacional de la Defensa Pública, Lcdo. Rodolfo Valentín Santos, ha indicado que la Comisión de Cárceles de la institución continúa pendiente para que se garantice el derecho al voto de todos los privados de libertad en condición preventivos. A pesar del avance, solo 4,300 de los 15,473 preventivos están habilitados para votar en las próximas elecciones, es evidente que, queda mucho por hacer para cumplir plenamente con la constitución y las sentencias judiciales que respaldan este derecho fundamental.

FRANC ROSARIO LLAMA VOTAR TEMPRANO

Franc Rosario llama a votar tempranito el domingo para dejar al pasado enterrado,

Valora campaña transcurriera sin muertes

Santo Domingo.-17 de Mayo de 2024.-El líder progresista y empresario Franc Rosario llamó a la

población dominicana a acudir a votar tempranito el domingo, en ambiente alegre y armonioso, “para

dejar sepultado el pasado que representan quienes defraudaron al pueblo en sus gestiones de gobierno.

Estimó que con determinación las familias dominicanas deben ir a votar masivamente, llenas de

entusiasmo, para decidir todo en esta primera vuelta, y alejar cualquier posibilidad de que se tenga que

recurrir al sacrificio humano y económico de una nueva jornada de votación para escoger al presidente y

vice presidenta de la República y a los diputados y senadores.

Resaltó la extraordinaria labor de la Junta Central Electoral, y el comportamiento cívico exhibido durante

la campaña electoral por los militantes, activistas y simpatizantes de todos los partidos, a pesar de los

actos de provocación de algunos dirigentes, logrando evitar los hechos violentos que en el pasado

empañaron los procesos electorales, con muertos y heridos.

Rosario recordó que las elecciones del domingo 19 deben verse como una excelente oportunidad para

seguir avanzando en los cambios institucionales y sociales que demandan los sectores populares y de

clase media, tradicionalmente traicionados por políticos que se olvidan de sus promesas una vez toman el

poder.

El también aspirante presidencial de Alianza País y el Frente Progresista rememoró que los logros

obtenidos en los últimos cuatro años de gobierno, son el resultado de las luchas sociales levantadas por

Marcha Verde y líderes honestos y firmes como él que hicieron posible que Luis Abinader ganara las

elecciones de 2020, pero que no transan sus principios ni actúan en la actividad política en busca de

prebendas o cargos, como algunos que se plegaron al mejor postor.

Franc Rosario sostiene que los comicios del domingo deben verse como un escalón necesario para seguir

construyendo la opción progresista que realmente impulsará las transformaciones que necesita la

República Dominicana, “sin volver jamás al pasado tenebroso de corrupción e impunidad, ni

conformándose con los cambios intrascendentes aplicados por el presidente Abinader y su Partido

Revolucionario Moderno, quienes les fallaron a los jóvenes a las mujeres, a los campesinos y a los

pequeños y medianos empresarios.