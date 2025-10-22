COPRE informa que se mantiene en sesión permanente ante el paso de la tormenta Melissa próximo al país

SANTO DOMINGO– El director ejecutivo del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos (INDRHI), Olmedo Caba Romano, y el administrador de la Empresa de Generación Hidroeléctrica Dominicana (EGEHID), Rafael Salazar, encabezaron este miércoles la reunión semanal del Comité de Operación de Presas y Embalses (COPRE), que fue declarado en sesión permanente debido al paso próximo al país de la tormenta Melissa.

Tras finalizar la reunión, el titular del INDRHI informó que las presas se mantienen con un volumen acumulado de aproximadamente un 80% de su capacidad total, por lo que se encuentran en condiciones de regular las precipitaciones pronosticadas.

Indicó que en los caudales de entrada se ha producido una ligera disminución con relación al día de ayer, incluyendo la presa de Sabaneta, que está vertiendo de manera controlada hacia el cauce del río San Juan. “La presa de Sabaneta está produciendo un vertido que es normal cuando se presentan lluvias en esta temporada ciclónica. Estamos hablando de 12 a 13 metros cúbicos de agua, que se manejan perfectamente en el cauce del río”, precisó.

En tanto, el administrador de EGEHID indicó que la presa de Valdesia está siendo operada bajo el protocolo establecido para su manejo adecuado. Precisó que las medidas tomadas hoy en la reunión del COPRE, que se encuentra en sesión permanente debido al paso de la tormenta Melissa, serán revisadas de manera periódica y oportuna, para asegurar que las aguas se almacenen en las presas mitigando daños aguas abajo.

En la reunión del COPRE participaron representantes, además del INDRHI y EGEHID, de los Ministerios de Defensa y de Agricultura, del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (INAPA), de la Corporación de los Acueductos y Alcantarillados de Santo Domingo (CAASD) y de la Defensa Civil.

Volumen y niveles de las principales presas al día de hoy

La presa de Tavera tiene un volumen de 103.25 MMC, para un 78.4 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 322.50 metros sobre el nivel del mar (msnm), siendo su nivel máximo 327.50 msnm.

La presa de Monción tiene un volumen de 321.21 MMC, lo que representa un 97.3 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 279.13 msnm, siendo su nivel máximo 330.13 msnm.

La presa de Rincón tiene un volumen de 52.79 MMC, lo que representa un 88.9 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 120.86 msnm, siendo su nivel máximo 122.00 msnm.

La presa de Hatillo tiene un volumen de 302.65 MMC lo que representa un 80.7 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 83.64 msnm, siendo su nivel máximo 86.50 msnm.

La presa de Valdesia presenta un volumen de 97.60 MMC, lo que representa un 74.9 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 145.76 msnm, siendo su nivel máximo 150.00 msnm.

La presa de Sabana Yegua tiene un volumen de 221.35 MMC, lo que representa un 64.8 % de su volumen máximo. Su nivel al día de hoy es 388.46 msnm, siendo su nivel máximo 396.40 msnm.

La presa de Sabaneta tiene un volumen de 56.63 MMC, lo que representa un 101.0 % de su volumen máximo, por lo que se mantiene en un vertido controlado. Su nivel al día de hoy es 644.20 msnm, siendo su nivel máximo 644.00 msnm.