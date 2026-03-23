COOPNAMA entrega 425 nuevas becas a hijos de socios

Santo Domingo. – La Cooperativa Nacional de Servicios Múltiples de los Maestros (COOPNAMA), reafirma su legado de solidaridad con la entrega de 425 nuevas becas universitarias para hijos de sus asociados. Con esta iniciativa, la entidad celebró más de medio siglo de vida institucional impulsando el futuro del país, facilitando el acceso a la educación superior en todas las áreas del saber.

El presidente del Consejo de Administración, Prof. Santiago Portes, catalogó como un hito histórico para el cooperativismo y la educación, la entrega de las nuevas becas.

Portes, anunció a su vez, un aumento de becas por regiones. “En nuestra última reunión, se resolutó en el Consejo de Administración la aprobación de un aumento del 25% de becas por regiones. Lo que significará mayores posibilidades de obtener una beca universitaria, completamente cubierta por la institución”, comunicó Portes. Además, reiteró que este programa se está consolidando para que los estudiantes puedan optar por becas internacionales.

Mientras, el Prof. Lucas Figueroa Lapay, gerente general, manifestó que el Programa de Becas es la mejor inversión que COOPNAMA hace por sus socios y toda la familia magisterial.

En ese sentido, las nuevas beneficiarias del programa Darlenys Delgado y Yeimary Figueroa, estudiantes de mayores calificaciones durante el proceso de evaluación, agradecieron a COOPNAMA por el gran aporte a favor de la juventud dominicana. Además, recibieron los certificados de garantía de ingreso como nuevas beneficiarias del Programa de Becas.

En el solemne acto de Entrega de Becas el mensaje de exhortación para los jóvenes estuvo a cargo del Dr. Roberto Fulcar, CEO y fundador del Instituto del Futuro.

El doctor Fulcar, instó a los nuevos becarios a romper las cadenas de la pobreza a través de la educación. Durante su intervención descartó el modelo educativo tradicional de “maestro y alumno”, proponiendo en su lugar una construcción colectiva del conocimiento. “Nadie enseña a nadie; aprendemos unos de otros construyendo juntos”, afirmó, estableciendo las bases de un paradigma donde el intercambio de experiencias es el motor del progreso.

De su lado, Doug OBrien, de la Asociación Nacional de Empresas Cooperativas CLUSA International (NCBA CLUSA), ofreció unas felicitaciones a COOPNAMA por todo el arduo trabajo que desarrolla en favor de los maestros y de la educación dominicana. “La única forma que tenemos para avanzar es con la educación, y es un gran reto. Solo podemos lograrlo si trabajamos todos juntos”.

*Encuentro de Egresados*

Por otro lado, la cooperativa de maestros reunió a los egresados del más impactante programa de responsabilidad social de la entidad entre los que se encontraban médicos, maestros, abogados, ingenieros, contables, mercadólogos, periodistas, publicistas, arquitectos, entre otras carreras.

En este encuentro, el gerente de gestión académica, Prof. Manuel E. Romero, catalogó como un acto sin precedentes el encuentro de egresados.

“El Programa de Becas ha venido consolidándose año tras año cualitativa y cuantitativamente. Estamos recogiendo los frutos sembrados. En la actualidad contamos con 2,035 profesionales insertados en el mundo laboral. Lo que nos genera alegría y la satisfacción del deber cumplido”, afirmó.

Varias egresadas expresaron sus experiencias: la abogada Rosini Aquino, exhortó al Consejo de Administración a continuar fortaleciendo el programa, a fin de que los beneficiados sigan aumentando. Mientras que a sus compañeros les dijo “Atrévanse a ser diferentes y a marcar una huella”. Mediante una misiva la psicóloga Melany López, aseguró “Este apoyo no solo representó un alivio económico fundamental, sino que fue el impulso necesario para convertirme en la profesional que soy hoy”

Asimismo, durante sus palabras de agradecimiento, a nombre de todos los egresados, la ingeniera Brigibel Martínez Martínez, agradeció a la cooperativa de maestros, por la cuantiosa inversión en el futuro y la juventud. “Gracias por invertir en el futuro y cambiar nuestra historia. Más allá de los títulos y los cargos que ostentamos lo más importante fue ser parte de esta gran oportunidad por la cual estaremos eternamente agradecidos. Somos el resultado del esfuerzo de la Cooperativa de Maestros”.

En el evento, fueron reconocidas tres profesionales, orgullo de la institución por su compromiso con la excelencia: la ingeniera Brigibel Y. Martínez Martínez, la odontóloga Falen A. Familia Suero, y la publicista Stacey C. Gutiérrez Salazar.

La contribución del Programa Nacional de Becas se enmarca en tres aspectos trascendentes: formar ciudadanos que entiendan el valor de la solidaridad al vivirla en primera persona, fortalecer el tejido social porque los egresados conocen el valor del esfuerzo colectivo y romper con el techo de cristal de la desigualdad al demostrar que cuando la economía es puesta al servicio de las personas es posible lograr los éxitos que hoy se perciben.

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