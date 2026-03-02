Cónsul RD-NY partidario se alojen en Bahía Príncipe personas afectadas por las inundaciones en Gaspar Hernández

NUEVA YORK.– El cónsul dominicano en esta ciudad, Jesús Vásquez (Chú), se mostró de acuerdo en que el Estado dominicano busque cualquier vía para brindar alojamiento a los damnificados de la reciente tragedia acaecida en Gaspar Hernández.

Entrevistado por este reportero con relación a la solicitud que hicieran el pasado fin de semana gasparenses en la urbe para que el presidente Luis Abinader aloje provisionalmente a los damnificados de la catástrofe en el hotel Bahía Príncipe, ubicado en Río San Juan, el cónsul reiteró: “Estoy de acuerdo en que el Estado le busque una solución”.

Dicho hotel, con más de 900 habitaciones, fue arrendado por el propio cónsul, en su gestión como ministro de Interior y Policía, al Grupo Piñero, a un costo de RD$471,930,710.40 por 4 años, con opción a compra, para entrenar allí a los nuevos agentes de la Policía Nacional, y se utiliza una parte de la edificación.

El inmueble se encuentra a poca distancia de donde ocurrió la tragedia,

La petición fue realizada por Juan Martínez, Leonardo Herrera, Marcia de los Santos, Sigfrido Rodríguez, Leoncio Sierra, Mildred Lantigua, Rosmery de Marrero, Víctor de la Cruz, Juan T. Mejía, y Armando Rivera, entre otros.

Vásquez indicó que no conoce la magnitud de los hechos, pero cree que el Estado debe buscar cualquier vía para brindar alojamiento a esas personas.

“Es un centro de formación policial y tiene una serie de requisitos de disciplina”. Hay que evaluar la magnitud y ver cómo el Estado puede encontrar algún tipo de solución”, sostuvo Vásquez, oriundo de la provincia María Trinidad Sánchez (Nagua), colindante de donde ocurrió el desastre natural.

