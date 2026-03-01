Conmemoran con ofrenda floral 82 aniversario de la fundación del primer partido comunista en RD

Narciso Isa Conde destaca proceso de reunificación de la FR y el MC

SANTO DOMIGO, REPÚBLICA DOMINICANA. Este viernes 27 de febrero, en el 182 aniversario de la Independencia Nacional, el Movimiento Caamañista (MC) y la Fuerza de la Revolución (FR) organizaron una ofrenda floral en conmemoración del 82 aniversario de la fundación del primer Partido Comunista en la República Dominicana, en 1944.

Además, en la actividad también se conmemoró el 30 aniversario de la fundación de la Fuerza de la Revolución.

Al hablar en la ofrenda floral realizada en el local de la FR, en la avenida Independencia, Narciso Isa Conde resaltó que ambas organizaciones están en un proceso de reunificación.

“Ya estamos en camino, en uno de los primeros pasos para hacer un solo partido”, expresó el dirigente político.

Significó que el 27 de febrero es una fecha de extraordinario valor, porque conmemoramos los 182 años de la proclamación de la República, de la separación de Haití, de la independencia dominicana y que esa fecha fue escogida por los primeros comunistas dominicanos, que tuvieron antecesores en el internacionalismo, en las luchas revolucionarias.

Isa Conde recordó que la eliminación española de la República, en especial del Partido Comunista y el Partido Socialista jugaron un papel estelar en la formación de los primeros comunistas dominicanos, dirigentes obreros del país y que el movimiento obrero y las ideas comunistas dominicanas surgen a partir de ese esfuerzo.

“Esa fecha fue elegida en el centenario de la República, miren el simbolismo histórico, lo nacional vinculado con los ideales socialistas, y la transformación de la sociedad”, subrayó.

Isa Conde recordó que, ese día, cerca del arquillo de la Catedral, un edificio colonial que está en la Arzobispo Portes, se reunieron los núcleos comunistas que se habían formado, uno estaba encabezado por Freddy Valdez y fundaron el Partido Revolucionario Democrático Dominicano (PRDD), declarado como Partido Comunista, incluso estalinista, con una explicación de ese fenómeno.

“Ese fue un hecho sumamente importante porque fue el arranque de las ideas comunistas, socialistas en la República Dominicana”, indicó.

En representación de la FR y el MC, Isa Conde declaró que, otro factor internacionalista fue que quienes emigraron y fueron perseguidos, dirigentes obreros muy importantes como Freddy Valdez recibieron respaldo.

“Este apoyo vino especialmente del Partido Socialista Cubano. Hasta tal punto que los comunistas dominicanos decidieron cambiarle el nombre de PRDD por el de Partido Socialista Popular (PSP)”, precisó, al tiempo de agregar que eso estaba vinculado también a una corriente del comunismo, el Braudelismo, que estaba presente en los Estados Unidos de Norteamérica.

De igual manera, manifestó que esa fecha, el 27 de febrero, también fue escogida para hacer un importante ensayo, después de canalizar todas sus experiencias, se fundó con cuatro corrientes comunistas la Fuerza de la Revolución (FR), en el año 1996, hace 30 años.

Influencia sobre el movimiento de izquierda dominicano

Isa Conde destacó las figuras de Pericles Franco, Minerva Mirabal, Virgilio Díaz Grullón, quienes pusieron en marcha, junto a Freddy Valdez y los dirigentes obreros, la constitución del Partido Socialista Popular. “Las ideas marxistas de Minerva Mirabal y el PSP, eso hay que reivindicarlo, gravitaron sobre el movimiento 14 de Junio. Y la presencia del PSP, en un acto heroico que marca un antes y un después en las luchas por las libertades en el país”.

“Estamos aquí para reunificarnos, en ésta ofrenda floral, reparando un error histórico cuando nos separamos de la FR, reconstituirnos para crecer, para fortalecer la unidad de las fuerzas marxistas leninistas. Todas las escuelas valen para construir un gran movimiento comunista-socialista en la República Dominicana”, sostuvo.

Narciso Isa Conde resaltó que están conmemorando la fecha de la Independencia, la que está aplastada por una recolonización, con presencia y control militar de Estados Unidos, tras considerar que “aquí manda el Comando Sur. De nuevo tenemos el reto histórico de recuperar la soberanía del país”.

Además, apuntó el reto histórico de colocar en el centro de la agenda nacional, las ideas socialistas, las ideas comunistas en el marco de un mundo en que el sistema imperialista occidental, en manos de los Estados Unidos, está en franca decadencia, pero sembrando violencia y crueldades por todas partes.

“Este es un homenaje de asumir la utopía comunista como sueño realizable. De asumirla con toda pasión porque el mundo será comunista o no será”, concluyó Narciso Isa Conde.

En la ofrenda floral también habló Aquiles Castro, secretario general del Partido Comunista del Trabajo y participaron representantes de otras organizaciones de izquierda.

