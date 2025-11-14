Congreso USA reconoce Dr. Ángel La Paz por su trayectoria en salud y periodística en NYC

NUEVA YORK.- El Congreso de los Estados Unidos reconoció a través del congresista Adriano Espaillat al médico riosanjuanero Ángel Arismendy La Paz, por su trayectoria y aporte a la comunidad neoyorquina a través de su profesión como médico y su accionar periodístico como director de Costaverdedr.com

“CONSIDERANDO: Que el doctor Ángel Arismendy La Paz dedicó más de tres décadas al servicio de la salud pública neoyorquina, combatiendo la tuberculosis y liderando programas de inmunización que protegieron a miles de familias vulnerables con extraordinaria vocación humanitaria y profesionalismo médico ejemplar.

CONSIDERANDO: Que su compromiso cívico lo llevó a participar activamente en la vida política democrática, aspirando a posiciones de liderazgo comunitario, demostrando que el servicio público trasciende las fronteras del consultorio médico para abrazar las necesidades colectivas de nuestra comunidad hispana en Nueva York.

CONSIDERANDO: Que como fundador y director del portal CostaVerdedr.com desde 2007, ha ejercido un periodismo independiente, veraz y objetivo, manteniendo vivo el vínculo informativo entre la diáspora dominicana y su tierra natal, especialmente Río San Juan, con integridad editorial y pensamiento liberal inquebrantable durante 15 años.

YO, ADRIANO ESPAILLAT, representante del Decimotercer Distrito Congresual de NY en la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, por este medio celebro y reconozco al doctor Ángel Arismendy La Paz por su invaluable contribución a la salud pública, el periodismo independiente y el fortalecimiento de los lazos comunitarios dominico-estadounidenses, se lee en parte del pergamino entregado por el congresista al doctor La Paz.

Su trayectoria: La Paz, quien laboró por 30 años en el Departamento de Salud de NYC y actualmente director del medio digital «Costaverdedr.com», ha brindado desde ambas instituciones y otras de carácter comunitario sus servicios a diferentes comunidades, especialmente a la dominicana y riosanjuanera en la Gran Manzana.

En 2001 aspiró a representar como Leader del Distrito por el partido Demócrata por el distrito 10 en los sectores de Washington Heights e Inwood, haciendo un papel destacable.

Nacido en Río San Juan y graduado de médico en la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD), inició su trayectoria en los medios desde muy joven en su pueblo natal, donde en 1980 fundó el periódico impreso mensuario Mangle, con noticias sobre el acontecer de su pueblo.

Su labor periodística en NY inició en el 2001, cuando fundó el medio impreso “Grí-Grí” dedicado a su pueblo y a las actividades de los «riosanjuaneros» en la diáspora, a quienes había ya anteriormente agrupado en la Hermandad «Riosanjuanense».

Tras varias ediciones impresas y la llegada de la era digital, en 2007 creó «Costaverdedr.com» un portal que ha ido creciendo y hoy es todo un circuito comunicacional que también integran la emisora digital Río 81fm y CostaverdeTV, todos con gran presencia entre los “riosanjuaneros” diseminados a nivel local e internacional.

