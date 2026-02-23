Congreso Nacional ultima detalles para rendición de cuentas del presidente Luis Abinade

SANTO DOMINGO. – El Congreso Nacional avanza de manera progresiva en el montaje para los actos protocolares que se llevarán a cabo el próximo viernes 27 de febrero con motivo de la conmemoración del 182 aniversario de la Independencia Nacional, en los cuales se incluyen la rendición de cuentas del presidente de la República, Luis Rodolfo Abinader Corona, y la apertura de la primera Legislatura Ordinara del 2026.

Previo al amanecer de este lunes, seis carpas ya han sido correctamente instaladas en la explanada frontal del Palacio Legislativo, las cuales servirán de stand, para equipos de prensa que darán cobertura al evento.

Entre los espacios habilitados se destaca la carpa por donde el primer mandatario ingresará a la sede del Congreso Nacional, luego de recibir los honores militares correspondientes a su alta investidura, donde será recibido por una comisión encabezada por el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco y otros senadores y diputados.

Asimismo, otras cuatro carpas situadas en las extremidades ya están listas para ser utilizadas por comunicadores que laboran en los principales canales de radio y televisión, los cuales informaran al país sobre los pormenores de la actividad.

En el interior del Congreso Nacional, también se están dando los toques finales a los preparativos ornamentales, sobre todo en el Salón de la Asamblea Nacional, espacio emblemático, donde el presidente de la Republica ofrecerá su discurso de rendición de cuentas, mandato establecido por la Constitución, el cual será presenciado por senadores, diputados, funcionarios del gobierno, personalidades de la sociedad civil, entre otros.

Esta será la segunda rendición de cuentas del presidente Luis Abinader, en el período Constitucional 2024-2028.

