Congreso Nacional recibe informe de gestión anual de la Cámara de Cuentas

SANTO DOMINGO. – El presidente del Senado, Ricardo de los Santos, y Alfredo Pacheco, de la Cámara de Diputados, recibieron la Memoria Anual y Rendición de Cuentas de la Cámara de Cuentas, correspondiente al 2025-2026, en un acto realizado en el Salón Reinaldo Pared Pérez de la Cámara Alta.

El Pleno de la Cámara de Cuentas, presidido por su presidenta, Emma Polanco Melo; Francisco Tama, vicepresidente; Francisco Franco, Ramón Méndez Acosta y Griselda Santana, miembros, rindió informe de su gestión ante senadores y diputados.

En su discurso, Emma Polanco destacó los avances realizados por la institución, alcanzando resultados de 90 informes finales de auditorías, de las cuales, fueron remitidos 50 informes a la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (PEPCA), contribuyendo al fortalecimiento de la lucha contra la corrupción.

“Hoy presentamos una Cámara de Cuentas que ha retomado su rumbo, fortalecido sus capacidades y que está comprometida con servir al país con transparencia, rigor técnico y responsabilidad”, expresó Polanco.

De su lado, el presidente del Senado, Ricardo de los Santos, afirmó que, con este informe de rendición de cuentas, presentado por el órgano auditor, se da cumplimientos a lo establecido en la Constitución, de acudir ante el Congreso Nacional a rendir cuentas de su gestión 30 días antes de finalizar la Primera Legislatura.

“Nosotros felicitamos al Pleno de la Cámara de Cuentas, por su labor y, ante todo reconocemos que vinieron antes del tiempo establecido a presentar sus memorias”.

De los Santos recordó al Pleno del órgano auditor que en lo adelante los legisladores, como auditores de los recursos del Estado dominicano, acudirán conformado en comisiones a realizar visitas a esa institución, con la finalidad de auditar y verificar las labores realizadas, según informe presentado.

“Nosotros los legisladores; senadores y diputados, en comisión, estaremos a partir de ahora visitando a la Cámara de Cuentas, para nosotros ver los avances que se estén llevando allí, los avances de la gestión, y de esta manera cumplir con ese rol que nos da la Constitución de fiscalizar”, afirmó el presidente del Senado.

Mientras que el presidente de la Cámara de Diputados, Alfredo Pacheco, reconoció y valoró la gestión realizada por la entidad fiscalizadora encabezada por Emma Polanco, considerándola como una iniciativa de importancia capital.

“Estas disposiciones mejoran considerablemente la transparencia de los poderes del Estado y órganos constitucionales como la Cámara de Cuentas, considerándola como una contribución a la consolidación de una buena gestión por parte de la presidenta y los miembros”, expresó.

En la actividad estuvieron, senadores, diputados, directores y funcionarios del órgano legislativo y de la Cámara de Cuentas.

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