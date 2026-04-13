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Congresista Espaillat juramenta en NY directiva Prensa & Comunidad Hispana 2026-27

Ramón Mercedes13 de abril de 2026
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NUEVA YORK.- El congresista Adriano Espaillat (D-13) juramentó por tercera vez a la directiva de Prensa & Comunidad Hispana Corp. (PreCoHis) en esta ciudad, que dirige el autor de esta crónica.

Esta vez corresponde a la directiva 2026-2027.

Además del autor de esta nota, quien ejerce como presidente, también figuran el doctor Ángel La Paz como vicepresidente; Rahyam Mercedes en finanzas; el abogado criminalista Andrés Aranda en la secretaría jurídica; Casandra Polanco en organización, y William Jiménez en actas y correspondencia.

Al tomar el juramento, el congresista manifestó: “Juran ustedes adherirse y ajustarse a la carta magna de la ciudad de NY?”. “Juran ustedes ajustarse a la Constitución del Estado de NY?”. “Juran ustedes ajustarse a los estatutos de esta organización y a la Constitución de los Estados Unidos?”

Añadió: “Si es así, que Dios los premie; si no, que la comunidad lo tenga en cuenta”. “Quedan juramentados como la directiva 2026-27”.

Como presidente de PreCoHis, proclamamos: “Acabamos de ser juramentados por el congresista del distrito 13, Adriano Espaillat; le decimos a él, a los Estados Unidos y al mundo, que en Prensa & Comunidad Hispana, legalmente registrada en el estado de NY, estamos y seguiremos comprometidos con lo que nos manifestó el legislador: “con la ley, por la ley y sirviendo a la comunidad’”.

PreCoHis, como su lema lo establece, “lucha por el interés colectivo hispano, paga religiosamente sus impuestos, y viene sirviendo a la comunidad hispana, principalmente la dominicana, a través de escritos, folletos y encuentros con asociaciones, clubes y personas, para orientar sobre hechos y acontecimientos que les beneficien o les afecten”.

El evento se llevó a cabo en los salones del restaurante “La Mesa del Rey”, ubicado en el 1712 de la Avenida University, casi en la esquina con la calle 176, en El Bronx. Después, hubo una variada picadera y consumo de refrigerios.

 

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Ramón Mercedes13 de abril de 2026
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