- Publicidad -
Dominicanos en ExteriorNew York

Congresista Espaillat entregará US$500 mil a escuela pública de Harlem con 774 alumnos; hay decenas de dominicanos

Ramón Mercedes23 de febrero de 2026
4 1 minuto de lectura

NUEVA YORK.- El congresista por el Distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, cuyo territorio abarca Harlem, East Harlem, West Harlem, Hamilton Heights, Washington Heights, Inwood, Marble Hill y el noroeste de El Bronx, con una población de más de 710 mil habitantes, entre ellos decenas de miles de dominicanos, continúa firme en su compromiso de proteger y servir a sus residentes.

Para este lunes entregaría US$500 mil, fecha reprogramada debido a la tormenta invernal que azota NY, a la escuela pública P.S. 171 Patrick Henry Preparatory, ubicada en el 19 E. de la calle 103, entre las avenidas Quinta y Madison, en Harlem.

Los fondos, de origen federal, fueron gestionados por el congresista a través del proceso de asignaciones presupuestarias, con el objetivo de fortalecer los recursos educativos del plantel.

El centro educativo, que cuenta con una matrícula de 774 estudiantes, incluyendo decenas de origen dominicano, entre otras comunidades, ofrece enseñanza desde preescolar hasta octavo grado y ha sido galardonado con el Premio Nacional de Escuelas Urbanas.

Durante la entrega del cheque, el congresista estará acompañado por el director del centro, Aharon Schultz, y otros invitados, en reconocimiento al compromiso de la institución con la excelencia educativa.

Visited 6 times, 6 visit(s) today
- Publicidad -
Ramón Mercedes23 de febrero de 2026
4 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Tormenta de nieve paraliza NYC con 8.6 millones de habitantes; cientos de miles dominicanos afectados

23 de febrero de 2026

Este 27 de febrero finaliza el Mes de la Herencia Dominicana en NYC

23 de febrero de 2026

Grupo de desconocidos asalta presunto dominicano en el Alto Manhattan en presencia transéuntes

23 de febrero de 2026

Leonel: Propondré establecer Ventanilla Única simplifique adopción nacionalidad dominicana a los nacidos fuera RD

23 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!