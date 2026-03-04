Congresista entrega US$820 mil a Universidad en El Bronx con 12,894 estudiantes; cientos son dominicanos

NUEVA YORK.– El congresista por el distrito 13 de Nueva York, Adriano Espaillat, entregó a la Lehman College, en El Bronx, que cuenta con 12,894 estudiantes, entre ellos cientos de dominicanos, la suma de $820 mil dólares para la ampliación de las gradas del campo deportivo sur, lo que transformará significativamente la experiencia deportiva y comunitaria en el campus.

Los fondos federales correspondientes al año fiscal 2026 permitirán aumentar la capacidad del recinto de aproximadamente 70 a más de 1,300 espectadores, facilitando la asistencia de estudiantes, familias y residentes del condado a eventos deportivos y actividades comunitarias.

“Esta inversión representa nuestro compromiso con el desarrollo de espacios que fortalezcan el sentido de comunidad y promuevan oportunidades para nuestros jóvenes”, expresó Espaillat.

“Al mejorar la infraestructura de Lehman, estamos creando un entorno más inclusivo donde más personas pueden reunirse, apoyar a sus equipos y participar en actividades que enriquecen la vida comunitaria”, agregó.

La ampliación de las gradas beneficiará directamente a los programas deportivos universitarios, incluidos béisbol, sóftbol y fútbol masculino y femenino, además de permitir la realización de eventos adicionales como programas de Olimpiadas Especiales y actividades de escuelas secundarias locales.

Los equipos del alto centro docente participan como miembros de la División III de la NCAA. Los Lightning Bugs son miembros de la CUNY Athletic Conference.

Los deportes masculinos incluyen béisbol, baloncesto, campo a través, fútbol, natación y clavados, atletismo, tenis y voleibol; mientras que los femeninos incluyen baloncesto, campo a través, fútbol, sóftbol, natación y clavados, tenis, atletismo, voleibol y porristas.

Por su parte, las autoridades de Lehman College destacaron que esta iniciativa refuerza el papel de la institución como un centro clave para el deporte, la recreación y la integración comunitaria en El Bronx.

