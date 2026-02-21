- Publicidad -
AgropecuariaEconomiaPalacio Nacional

CONFENAGRO plantea la necesidad de adecuar la Ley de Residuos Sólidos

PERIODICO PRIMICIAS21 de febrero de 2026
0 1 minuto de lectura

La organización valora el diálogo impulsado por el Gobierno y propone ajustes que garanticen equilibrio entre sostenibilidad ambiental y actividad económica

La Confederación Nacional de Productores Agropecuarios (CONFENAGRO) planteó la necesidad de realizar una revisión detallada a la Ley 98-25 sobre Residuos Sólidos, con el propósito de consensuar mejoras que permitan fortalecer la gestión ambiental del país sin afectar la sostenibilidad de los sectores productivos estratégicos para la soberanía alimentaria.

La entidad reconoció como un paso necesario e importante que la República Dominicana cuente con una normativa orientada al manejo adecuado de los residuos sólidos, considerando que este tema constituye un componente vital para alcanzar soluciones que salvaguarden el equilibrio del ecosistema y fortalezcan la gestión ambiental nacional.

No obstante, la organización advirtió que la Ley 98-25 introduce aumentos significativos en la Contribución para Residuos Sólidos bajo un esquema basado exclusivamente en los ingresos brutos de las empresas, lo que a su juicio, genera distorsiones importantes en su aplicación, al no vincular el pago con la generación real de residuos, lo que impacta de manera desproporcionada a sectores de menor rentabilidad, reduciendo la progresividad del sistema y alejarse del principio ambiental de “quien más contamina paga”.

CONFENAGRO saludó como positiva la apertura del Gobierno, a través del Ministerio de Industria y Comercio (MICM), que mantiene un proceso de escucha con los distintos sectores productivos, con el objetivo de construir soluciones equilibradas que fortalezcan la gestión ambiental del país, que esperan concluya con una solución equilibrada para el país.

La organización gremial reiteró su disposición al diálogo y al consenso, enfatizando que es posible avanzar hacia un modelo más justo y eficiente que armonice la responsabilidad ambiental con la realidad económica del sector agropecuario y productivo nacional

Visited 1 times, 1 visit(s) today
- Publicidad -
PERIODICO PRIMICIAS21 de febrero de 2026
0 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

UnaRed y 12 bancos afiliados con retiros en cajeros sin cargos

21 de febrero de 2026

Primicias, final de febrero 2026, actualidad nacional e internacional, muy activa agenda de Abinader, Trump desafiante, ¿binomio Carolina-Collado?, ¿enfrentamiento David Collado-Omar Fernández en el 2028?, ¿posibilidad de Raquél Arbaje candidata presidencial?, avería en subestación eléctrica en Los Prados

21 de febrero de 2026

Primicias final febrero 2026, Temas Económicos y Bancarios, baja en el dólar y tasas interés, quejas empresariales por el costo del dinero, turismo, industria, exportaciones, atención a remesas EEUU, exitoso modelo de auge en la inversión, reclamo de reducción precios de los combustibles, dominan temática económica

21 de febrero de 2026

Luis “El Gallo” reclama concesiones mineras se den respetando los intereses nacionales

21 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!