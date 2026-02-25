CONEP reconoce gestión de Yayo Sanz Lovatón en la DGA y proyecta continuidad estratégica en el MICM

SANTO DOMINGO, D.N. – El Consejo Nacional de la Empresa Privada (CONEP) otorgó un reconocimiento especial a Yayo Sanz Lovatón por su transformadora gestión al frente de la Dirección General de Aduanas (DGA), destacando su contribución directa al fortalecimiento de la competitividad y al desarrollo económico de la República Dominicana. El acto fue encabezado por el presidente del CONEP, Celso Juan Marranzini, quien ponderó la modernización institucional alcanzada bajo el liderazgo de Sanz Lovatón, con énfasis en la eficiencia operativa y la transparencia de los procesos aduaneros.

Sanz Lovatón, actual ministro de Industria, Comercio y Mipymes (MICM), agradeció la distinción y reafirmó su compromiso de trasladar la visión de agilidad ejecutada en la DGA hacia su nueva responsabilidad ministerial. Subrayó que los logros en Aduanas, como la implementación del programa Despacho en 24 Horas (D24H), que facilitó la salida de más de 39,000 contenedores y benefició a más de 6,000 importadores, la instalación de rayos X en los puertos del país y la modernización de la Ley de Aduanas, que constituyen la hoja de ruta para sus metas actuales.

El titular del MICM adelantó que las innovaciones que dinamizaron el comercio exterior serán replicadas para potenciar sectores clave. Entre sus prioridades figuran la simplificación de procesos para las Mipymes, el impulso a la industria de semiconductores, el fortalecimiento de las zonas francas y el fomento de la economía naranja, bajo la premisa de consolidar al país como un ecosistema atractivo para la inversión de alto valor.

Durante su intervención, el ministro analizó la coyuntura económica nacional, haciendo énfasis en la Meta 2036 y la necesidad de un crecimiento sostenido. Al referirse al panorama regional, afirmó: “En los últimos años, la República Dominicana se ha posicionado entre los mejores del negocio”. Asimismo, proyectó un clima optimista para la inversión extranjera, sustentado en una ejecución presupuestaria eficiente para el 2026 y una planificación transparente.

El funcionario enfatizó la importancia de respaldar al sector privado y abordar con visión estratégica retos globales, como los aranceles en mercados clave, utilizando la estabilidad política dominicana como la principal ventaja competitiva para la atracción de capitales.

Por su parte, Celso Juan Marranzini reiteró que la administración de Sanz Lovatón marcó un hito en la modernización logística del país, blindando la economía nacional ante desafíos internacionales complejos.

En el encuentro, que reunió a la cúpula empresarial del país, estuvieron presentes los miembros de la Junta Directiva del CONEP: Celso Juan Marranzini (Presidente), César Dargam (Vicepresidente Ejecutivo), Julio V. Brache, Lina García de Blasco, Christopher Paniagua, Luis José Bonilla, Lucile Houellemont, Juan Bancalari, Rosanna Ruiz, Carlos Iglesias, Manuel Pozo Perelló, Raúl Rizek, Jaak Rannik, Paola Rainieri, Carlos Guillermo León, Carlos Cueto, Rafael Izquierdo, Eduardo Cruz, Luis Álvarez, Fernando Villanueva, Mercedes Ramos y el asesor económico José Gior Ariza.

