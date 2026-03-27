Conducir a ciegas no puede seguir siendo normal

Por Francisco Alberto Batista Martínez



Hay experiencias que no deberían formar parte de la rutina de ningún

conductor. Sin embargo, en la República Dominicana, manejar de noche por

nuestras autopistas y carreteras se ha convertido, en muchos casos, en un

verdadero acto de riesgo.

En el día de ayer me tocó vivirlo en carne propia. Conducía desde La Romana

hacia Santo Domingo Oeste y, como suele ocurrir, la noche me alcanzó en el

trayecto. A esto se sumó la lluvia. Lo que debía ser un viaje normal se convirtió

en una experiencia alarmante: manejar prácticamente a ciegas. Tomé la

Autopista Juan Pablo II, luego la Circunvalación de Santo Domingo y finalmente

la Autopista Duarte, y en todo el recorrido la visibilidad era mínima o

inexistente.

Las líneas de carril simplemente no se veían. La pintura vial era inexistente o

estaba completamente desgastada. Los reflectores, que deberían guiar al

conductor en condiciones de baja visibilidad, brillaban por su ausencia. Bajo la

lluvia, con el pavimento mojado, todo se volvía una superficie uniforme donde

no era posible distinguir carriles, bordes ni referencias claras. No era solo

incómodo, era peligroso. Era, literalmente, conducir sin ver.

En esas condiciones, cualquier conductor —por más prudente que sea—

queda expuesto. No se trata de imprudencia, exceso de velocidad o falta de

atención. Se trata de infraestructura básica que no está cumpliendo su función.

Y cuando las vías no orientan, no guían y no advierten, el riesgo se multiplica

para todos.

No estamos hablando de grandes obras ni de inversiones complejas. Estamos

hablando de lo más esencial: pintura vial visible, reflectores bien colocados y

señalización adecuada. Elementos simples que en cualquier país organizado

forman parte del mantenimiento regular de las carreteras y que tienen un

impacto directo en la seguridad vial.

Por eso, hago un llamado respetuoso pero urgente al Ministerio de Obras

Públicas: nuestras autopistas y carreteras necesitan atención inmediata.

Necesitan ser pintadas, señalizadas y equipadas con reflectores que permitan

una conducción segura, especialmente en condiciones nocturnas o de lluvia.

No podemos seguir normalizando el hecho de manejar a ciegas. No podemos

aceptar que trasladarse de una ciudad a otra implique un nivel de riesgo

innecesario. Garantizar vías visibles y seguras no es un lujo, es una

responsabilidad básica.

Porque al final, no se trata solo de llegar… se trata de llegar con vida.

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