CONALECHE premia el mejor queso y el mejor yogur en la FAN 2026

Santo Domingo.– El Consejo Nacional para la Reglamentación y Fomento de la Industria Lechera (CONALECHE) celebró con éxito el 8.º Concurso Nacional de Queso y el 5.º Concurso Nacional de Yogur, en el marco de la Feria Agropecuaria Nacional 2026, donde fueron reconocidos los mejores productos lácteos del país.

Estas iniciativas, organizadas por el Departamento Técnico Lácteo de la institución, tienen como objetivo principal elevar la calidad de los productos lácteos dominicanos, promoviendo la innovación, las buenas prácticas de manufactura y la competitividad del sector.

Los concursos contaron con la participación de procesadores provenientes de distintas regiones del país, incluyendo pequeños transformadores y microproductores, quienes presentaron una amplia variedad de productos de queso y yogur. En total, participaron 20 plantas procesadoras en el concurso de queso y 18 en el de yogur; este último desarrollado en tres categorías y el de queso en seis, reflejando el creciente interés y dinamismo del sector lácteo nacional.

La coordinación de ambos concursos estuvo a cargo de Mariana Furakis Nova, encargada del Departamento Técnico Lácteo de CONALECHE, quien lideró el proceso organizativo y técnico de estas importantes iniciativas.

El proceso de evaluación fue realizado por un jurado compuesto por especialistas nacionales e internacionales, encabezado por Ernesto Toalombo, juez internacional certificado en queso y yogur, quien junto a su equipo analizó aspectos como sabor, textura, aroma y presentación, garantizando la transparencia y el alto nivel de la competencia.

El director ejecutivo de CONALECHE, Luis Sánchez Falette, resaltó la credibilidad que han consolidado ambos concursos a lo largo de los años, así como la confianza que depositan los participantes en la calidad y transparencia del jurado, factores que han sido determinantes para garantizar una participación cada vez más amplia y representativa del sector.

Por su parte, la coordinación técnica destacó la calidad en la presentación de todos los participantes, señalando que en esta edición se alcanzó un nivel de excelencia, reflejo de la mejora continua del sector. Asimismo, resaltó que año tras año se evidencia una evolución positiva en la calidad de los productos, consolidando estándares cada vez más altos dentro de la industria láctea nacional.

En cuanto a los resultados, en el 8.º Concurso Nacional de Quesos se destacó como Supremo de Quesos la empresa Bodega Ponce de León, al obtener la más alta calificación con 98.5 puntos, consolidándose como el mejor queso del certamen. Por categorías, sobresalieron Bodega Ponce de León en queso de freír blanco y queso danés; Quesos Oleaga en queso de hoja con cultivo; Fábrica de Quesos Durán en cheddar; y Productos Lácteos UNILAC en queso tipo holandés, todos con destacadas puntuaciones dentro de sus respectivas evaluaciones.

De igual manera, en el 5.º Concurso Nacional de Yogur, el reconocimiento Supremo de Yogur fue otorgado a Yogur Hatero, con una sobresaliente puntuación de 98 puntos en la categoría de yogur batido con frutas (ciruela). Asimismo, resultaron ganadores por categoría Yogur Muu Bravo en yogur natural con azúcar (92.5) y Yogur Mamá Tingó en yogur saborizado (92.5), evidenciando el alto nivel competitivo y la calidad alcanzada por los participantes en esta edición.

Los Concursos Nacionales de Queso y Yogur se han consolidado como una plataforma clave para visibilizar el talento, la dedicación y el potencial del sector lácteo dominicano, contribuyendo al desarrollo sostenible de la producción nacional.

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