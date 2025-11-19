Con salida dominante de Gavin, Leones vencen a Estrellas

SAN PEDRO DE MACORÍS.- El derecho Grant Gavin tuvo este martes su mejor salida de la temporada completando siete entradas de solo un hit y cuatro ponches para liderar la victoria 3-1 de los Leones del Escogido sobre a las Estrellas Orientales en el estadio Tetelo Vargas, de esta ciudad. Para completar su magistral salida, Gavin necesitó de solo 70 lanzamientos, dominando la mayor parte del juego con su bola rápida de cuatro costuras (90-92 mph), la cual utilizó en el 79 por ciento de sus envíos. El norteamericano mezcló ese pitcheo con el cambio de velocidad (82-84) y la curva (78). Asimismo, enfrentó al mínimo de 21 bateadores y retiró a los últimos 17.

Los capitaleños marcaron dos vueltas en el cuarto episodio frente a Enny Romero, cuando Erik González pegó sencillo al jardín derecho, seguido de un rodado de Héctor Rodríguez por el campocorto, jugada en la que José Tena erró un tiro a la intermedia lo que permitió a González anotar y a Rodríguez alcanzar la antesala desde donde entró en carrera con incogible de Jorge Mateo al bosque izquierdo.

En el sexto, los visitantes abrieron con triple al central por parte de González, seguido de un elevado de sacrificio de Héctor Rodríguez a la misma zona para la tercera rayita roja.

La única anotación de los petromacorisanos fue un jonrón solitario de Ángel Martínez entre los jardines izquierdo y central ante Fernando Abad.

Con su actuación, Gavin (3-1) consiguió el triunfo, mientras que el revés fue para Romero (0-2). El salvamento se lo apuntó Jimmy Cordero (3).

Por los melenudos, González se fue de 3-2, con triple y dos anotadas; Rodríguez, de 2-0, con base por bolas, una producida y una anotada, y Mateo, de 4-1, con una empujada. Por los verdes, Martínez bateó de 3-1, con cuadrangular, una impulsada y una anotada, y Robinsón Canó, de 3-1.

La victoria coloca al Escogido con marca de 9-12, mientras que el revés lleva a las Estrellas a un récord de 10-12.

Los Leones volverán a casa este miércoles para enfrentar a los Tigres del Licey a las 7:15 de la noche.

