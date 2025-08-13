Con la participación del presidente Luis Abinader, AERODOM y VINCI Airports dejaron iniciado el proyecto de la nueva terminal de pasajeros del AILA, un proyecto de US$250 millones que transformará la experiencia aeroportuaria en la República Dominicana

Santo Domingo. – AERODOM, empresa miembro de la red global VINCI Airports, dio el priner pizazo para iniciar la construcción del proyecto de la nueva terminal de pasajeros en el Aeropuerto Internacional Las Américas, José Francisco Peña Gómez (AILA), en un acto encabezado por el presidente de la República Dominicana, Luis Abinader, junto al ministro de Obras Públicas y presidente de la Comisión Aeroportuaria, Eduardo Estrella; el director del Departamento Aeroportuario, Víctor Pichardo; así como otras autoridades del sector.

Con una inversión superior a US$250 millones, este ambicioso proyecto será un referente regional por su diseño moderno, funcionalidad y sostenibilidad. El nuevo edificio terminal tendrá 35.000 m² distribuidos en tres niveles e incorporará lo último en tecnología y eficiencia operativa, con:

• Área de llegadas equipada con manejo automatizado de equipajes y 4 cintas transportadoras.

• Área de salidas con 38 mostradores, 4 líneas de seguridad y 2 salones VIP.

• Puertas de embarque con 10 posiciones, zonas de espera y una renovada oferta comercial y gastronómica.

La obra incluye una nueva plataforma de aviación de 50.000 m², con capacidad para operar hasta 13 aeronaves simultáneamente, y 900 nuevas plazas de estacionamiento para vehículos.

El diseño contempla operaciones altamente eficientes, automatización de procesos, conectividad directa con salones, zonas FastTrack y tecnología avanzada de seguridad. Además, incorpora estándares de sostenibilidad de clase mundial:

• Centro Energético capaz de generar el 100% del frío con energía solar y almacenamiento térmico.

• Reutilización de aguas residuales residuales para climatización.

• Métodos constructivos que minimizan el impacto ambiental.

La construcción, que cuenta con la participación de empresas nacionales e internacionales, generará empleo, transferencia tecnológica y desarrollo local. No estará exenta de retos: desde un subsuelo con cavidades naturales que requieren cimentaciones mixtas, hasta la complejidad de construir manteniendo en operación la terminal actual. Sin embargo, después de más de un año de diseño y preparación, AERODOM está lista para entregar en 2028 una obra que será orgullo nacional.

«Esta nueva terminal es mucho más que un edificio: es un paso decisivo hacia el futuro del transporte aéreo en la República Dominicana. Representa nuestra visión de un aeropuerto más moderno, sostenible y capaz de conectar mejor al país con el mundo», afirmó Mónika Infante, directora general de AERODOM.

Con este proyecto, AERODOM y VINCI Airports reafirman su compromiso con el desarrollo del país, apostando por una infraestructura que eleva la experiencia de los pasajeros y fortalece la conectividad aérea de la República Dominicana.

