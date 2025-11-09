Con doblete remolcador Jake Holton conduce a Gigantes a apretado triunfo sobre águilas Cibaeñas

Jake Holton conectó doblete remolcador de dos carreras en la séptima entrada guiando a los Gigantes del Cibao a una apretada victoria 7-4 sobre las águilas cibaeñas rompiendo el maleficio de tres derrotas ante sus compañeros de región del béisbol profesional dominicano.

Holton con las bases llenas quebró un empate a cuatro carreras en la séptima entrada con doblete remolcador de dos carreras que fueron determinantes en la reacción del equipo local y de paso llevarse la importante victoria que cortó la racha de victorias que tenían las águilas en los primeros partidos del presente torneo.

Con su triunfo los Gigantes colocaron su récord en cinco victorias y siete derrotas en tanto que las águilas pusieron su foja en 10-3 todavía en el primer lugar del standing de la pelota dominicana.

El relevista Anderson Pilar fue el lanzador ganador tirando una entradas y un tercio sin permitir hit ni carreras y un ponche, perdió el serpentinero Junior Fernández en tanto que Chris Ellis se anotó el salvamento.

Los Gigantes anotaron una carrera en la primera entrada con doblete al Left de Carlos Jorge quien se estafó la tercera, Johan Rojas recibió boleto y el debutante José Sirí remolcó a Jorge con elevado de sacrificio al prado derecho.

En el cierre de la tercera entrada los Gigantes fabricaron dos carreras luego de un out, Carlos Jorge recibió transferencia y Johan Rojas empalmó cuadrangular por el jardín izquierdo productor de dos anotaciones.

Las águilas anotaron una carrera en la cuarta entrada con cuadrangular solitario por la verja del jardín izquierdo de Ezequiel Duran.

En el inicio de la sexta entrada las águilas anotaron una carrera con otro vuelacerca solitario por el left de Jonathan Clase.

En el cierre del sexto episodio los Gigantes marcaron una carrera con imparable de Jake Holton, Kelvin Gutiérrez le siguió con otro metrallazo al prado derecho avanzando Holton a tercera quien anotó con elevado de sacrificio al prado izquierdo del emergente Carlos Franco.

Las Águilas anotaron dos carreras en la séptima aprovechando el descontrol de los lanzadores Gigantes abriendo el episodio Aderlin Rodríguez por el left, José Rodríguez se ponchó, Adael Amador conectó hit por la intermedia, Juan Lagares se ponchó, Enmanuel Rodríguez recibió pelotazo llenándose las bases, dos wild pitch seguidos permitieron que anotaran Rodríguez y Amador igualándose a cuatro carreras el encuentro.

Los Gigantes se fueron arriba en el cierre de la séptima entrada luego de un out, Carlos Jorge y Johan Rojas conectaron sendos imparables, José Siri negoció boleto llenándose las bases, Jake Holton remolcó a Jorge y Rojas con doble al left y José Sirí anotó por wild pitch.

Los mejores bateadores por los Gigantes fueron Johan Rojas con cuadrangular y sencillo con dos carreras anotadas y dos remolcadas, Jake Holton doble y dos sencillos , Carlos Jorge doble y sencillo con tres carreras anotadas, José Torres dos incogibles y el debutante José Siri con un imparable una carrera anotada y una remolcada.

Por las águilas se destacaron Ezequiel Durán y Jonathan Clase un cuadrangular cada uno, Adael Amador dos sencillos y Aderlin Rodríguez un hit.

Hoy los Gigantes viajarán al estadio Cibao de Santiago donde se medirán nuevamente a las águilas Cibaeñas.

Visited 3 times, 3 visit(s) today