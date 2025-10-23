Con “Anacaona», RD identifica en tiempo real zonas vulnerables y personas afectadas ante fenómenos como Melissa

Santo Domingo, República Dominicana, 23 de octubre de 2025.- Durante una reunión de coordinación ante el paso de la tormenta Melissa por la República Dominicana, la directora general de Desarrollo Social Supérate informó que con el uso de “Anacaona” las instituciones que trabajan la Protección Social Adaptativa pueden identificar en tiempo real las zonas de mayor vulnerabilidad, la cantidad de personas afectadas por el paso de fenómenos atmosféricos como el huracán Melissa.

Gloria Reyes explicó que “Anacaona”, desarrollada por la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS), el Programa Mundial de Alimentos y el Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), permite, con información del Sistema Único de Beneficiarios (Siuben) y datos meteorológicos, que el Estado actúe de forma preventiva y donde sea necesario se activen los mecanismos de apoyo directo.

“Este es un componente que nos está dando información útil para las medidas que desde el Estado debemos tomar y también para que la Defensa Civil pueda identificar cantidad de personas y el nivel de pobreza”, explicó Reyes durante en la reunión del Sistema Integrado Nacional de Información (SINI), celebrada en la sede de la Defensa Civil.

Destacó que debido a las características de la tormenta Melissa, como han explicado la Defensa Civil y el Centro de Operaciones de Emergencias (COE) y el Instituto Dominicano de Meteorología (Indomet), es un fenómeno que se desplaza muy lentamente, por lo que el trabajo de monitoreo debe ser minuto a minuto.

Asimismo, informó que, como brazo social del Gobierno, los equipos regionales de la Dirección de Desarrollo Social Supérate (DDSS) trabajan en territorio para brindar atención especializada a las familias Supérate, “de las que una gran parte ocupan esas zonas vulnerables ante este tipo de fenómenos”.

En tanto, Bernardo Rodríguez, subdirector de la Defensa Civil, informó que en todo el territorio nacional han dispuesto unos 5 mil voluntarios para brindar el apoyo que demanda la población; hasta la tarde de este jueves 49 personas están refugiadas en los dos albergues de la provincia San Juan.

En la reunión también estuvieron presentes, el coronel Rubén Frontal Carrán, director de la plataforma SINI, y Delfín Rodríguez, subdirector encargado de Operaciones de la Defensa Civil y también, representantes del equipo de emergencias de la DDSS.

Los funcionarios gubernamentales reiteraron el llamado a que la población se mantenga al tanto de las informaciones oficiales emitidas por los organismos correspondientes.