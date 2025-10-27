Comisionado Migración NYC ratifica como ciudad santuario; ICE anticipa incrementará redadas

NUEVA YORK.- El Comisionado de Migración de esta ciudad, el hispano Manuel Castro, ratifica que la Gran Manzana, donde hay tres millones de migrantes, sigue siendo santuario, al protegerlos y no compartir información con autoridades federales, además, se garantiza el acceso a servicios públicos básicos sin miedo a represalias.

Las ciudades santuario, sostiene Castro, tienen leyes que protegen la información de la comunidad migrante y permiten que accedan a los servicios de la ciudad sin temor a ser reportados.

No se les pregunta su estatus migratorio, especialmente en servicios de emergencia, de salud o de policía, y esto es para que la gente no tenga miedo de acceder a esos servicios que muchas veces pueden significar la diferencia entre la vida y la muerte, sostiene.

Las personas migrantes pueden comunicarse con la Oficina de Asuntos Migratorios de NYC (MOIA) a través de la línea directa gratuita al 212-788-7654; línea general de la ciudad; al 311 (pedir Immigration Legal) y al MOIA 800-354-0365. Atención de lunes a viernes, de 9:00 a.m. a 6:00 p.m.

A través de estas líneas se puede obtener respuestas a preguntas sobre políticas migratorias;

información sobre cómo y dónde encontrar asistencia legal gratuita, segura y financiada por la ciudad. Página web: https://www.nyc.gov/immigrants Correo electrónico: askmoia@cityhall.nyc.gov

Hay una distinción entre las leyes locales y las federales, precisa Castro: el Gobierno federal tiene la autoridad de aplicar las leyes de inmigración en cualquier lugar de EUA, pero eso no quiere decir que exista cooperación con el Gobierno local, precisa Castro.

Mientras, Todd Lyons, director del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), declaró el pasado fin de semana que las detenciones de inmigrantes carentes de estatus legal se incrementarán en NYC.

Ante el rechazo que han tenido los operativos de ICE en la «Urbe de Hierro», «verán un aumento en los arrestos de ICE porque hay muchos criminales y extranjeros que han sido liberados en NYC. Nos verán realizando esos arrestos criminales para que la ciudad se vuelva a ser segura”, expresó.

Asimismo, Lyons aseguró que las detenciones de inmigrantes serán resultado de un minucioso análisis realizado por un área de inteligencia descartando así la opción de llevarlas a cabo de manera aleatoria y colateral.

Al ser considerada una ciudad santuario para inmigrantes y al estar gobernado por una demócrata, en NYC sus autoridades locales no suelen apoyar los operativos de ICE, lo cual implica que sus agentes estén más vulnerables de ser atacados mientras tratan de cumplir con la orden emitida por el presidente Donald Trump de llevar a cabo la mayor deportación de inmigrantes de toda la historia, precisó.

Visited 3 times, 3 visit(s) today