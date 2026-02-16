Comisión Central Electoral deja abierta campaña en la UASD

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dio apertura este lunes a la campaña que precede a los comicios a celebrarse el 17 de junio del presente año, como lo establece el estatuto orgánico de la academia en el artículo 130, en lo relativo a la proclamación de los candidatos.

El acto se realizó en el aula magna de la academia estatal, en presencia del actual rector, Editrudis Beltrán Crisóstomo, el profesor meritísimo, doctor Enerio Rodríguez Arias, presidente de la comisión y los miembros de la CCE.

Rodríguez Arias explicó que estas elecciones son complejas por la cantidad de cargos electivos estarán en juego (121 en toda la universidad, con sus recintos, centros, y subcentros en todo el país), donde hay que imprimir la cantidad de 83 padrones diferentes.

En esa actividad, los académicos; Jorge Asjana David, Radhamés Silverio, Oscar Rosario y Wilson Mejía, quienes aspiran al cargo de rector, expresaron ante decenas de docentes, empleados y estudiantes, sus motivaciones, objetivos y ejes fundamentales de su campaña electoral, para dirigir la academia a partir de julio del presente año. Cada uno habló por espacio de diez minutos.

La CCE dejó claramente establecido, tomando en consideración el artículo 9 del Reglamento de Propaganda Electoral, pegar afiches, volantes, cartulinas, colocar vallas, usar altoparlantes y perifoneo, distribuir panfletos y pasquines obscenos y/o ofensivos en la sede y en los centros universitarios regionales. Tampoco podrá hacerse en sus edificios, árboles, verjas, pisos, escaleras, pavimentos, baños, así como otros lugares de la institución.

Además los espacios (salones, auditorios, paraninfos y aula magna) para la realización de actividades de campaña electoral, estarán bajo la responsabilidad de la Comisión Central Electoral durante todo el proceso eleccionario.

