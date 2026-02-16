- Publicidad -
Políticas

Comisión Central Electoral deja abierta campaña en la UASD

PRIMICIAS DIGITAL16 de febrero de 2026
5 1 minuto de lectura

La Comisión Central Electoral (CCE) de la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) dio apertura este lunes  a la campaña que precede a los comicios a celebrarse el 17 de junio del presente año, como lo establece el estatuto orgánico de la academia en el artículo 130,  en lo relativo a la proclamación de los candidatos.

El acto se realizó en el aula magna de la academia estatal,  en presencia del actual rector, Editrudis  Beltrán Crisóstomo, el profesor meritísimo, doctor Enerio Rodríguez Arias, presidente de la comisión  y los miembros de la CCE.

Rodríguez Arias  explicó que estas elecciones son complejas por la cantidad de cargos electivos estarán en juego (121 en toda la universidad, con sus recintos, centros, y subcentros en todo el país), donde hay que imprimir la cantidad de 83 padrones diferentes.

En esa actividad, los académicos; Jorge Asjana David, Radhamés Silverio, Oscar Rosario  y Wilson Mejía, quienes  aspiran al  cargo de rector, expresaron ante decenas de docentes, empleados y estudiantes,  sus motivaciones, objetivos y ejes fundamentales de su campaña electoral, para dirigir la academia a partir de julio del presente año. Cada uno habló por espacio de diez minutos.

La CCE dejó claramente establecido, tomando en consideración el artículo 9 del Reglamento de Propaganda Electoral, pegar afiches, volantes, cartulinas, colocar vallas, usar altoparlantes y perifoneo, distribuir panfletos y pasquines obscenos y/o ofensivos en la sede y en los centros universitarios regionales. Tampoco podrá hacerse en sus edificios, árboles, verjas, pisos, escaleras, pavimentos, baños, así como otros lugares de la institución.

Además los espacios (salones, auditorios, paraninfos y aula magna) para la realización de actividades de campaña electoral, estarán bajo la responsabilidad de la Comisión Central Electoral durante todo el proceso eleccionario.

Visited 6 times, 6 visit(s) today
- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL16 de febrero de 2026
5 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Miembros del PRSD reciben su nueva cédula de identidad y electoral

16 de febrero de 2026

Primicias, febrero 2025, once aniversario del PRM y meta de ganar en el 2028, PLD y FP en acción, secuestros en Haití, economía, remesas en enero, reclamo de construcción de puente, deterioro calles GSD, otros temas iniciando semana RD y el mundo

15 de febrero de 2026

Dirección Central de la Fuerza del Pueblo aprueba conformación de su Secretariado Nacional

13 de febrero de 2026

Líderes, régimen y política en RD

13 de febrero de 2026

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Mira también
Cerrar
Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!