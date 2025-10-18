Comidillas: EEUU apretando con persecución de narcos y lavadores de dinero

Estados Unidos aprieta con la persecución contra personas acusadas del tráfico de drogas y el dinero sucio del narcotráfico…. ¿ Más extradiciones de políticos y empresarios por drogas y lavado de activos? ¿ Qué extraditarán a un ex presidente de la DNCD que aparecería en una lista de los norteamericanos? ¿ Y cuántos carteles de drogas es que han venido operando en Santiago y el Cibao?…..Una nueva polémica gobiernistas y opositores, comparando los casos de narcos en los diferenetes gobiernos……El presidente Luis Abinader espera que la Cumbre de las Américas sea exitosa…………¿Analizó la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) la libertad de expresión y el nuevo código penal promulgado?…….Preocupa la creación de un instituto para regular los medios de comunicación y las redes, amenazaria la libertad de expresión dicen en todas partes……¿No se enteraron en el Congreso Nacional lo del duelo nacional este sábado?….. Al arzobispo Ozoria le enviaron un metamensaje con el nombramiento de monseñor Morel Diplán, es quien lo sustituirá cuando cumpla los 75 años…….Varios generales cabildeando la direccion de la Policía Nacional, incluyendo uno que está caliente con la sociedad…….Monseñor Morel Diplán tiene un tremendo curriculum en la iglesia católica, progresa de obispo a arzobispo…….¿ Y lo del puente que cayó hace poco en Monte Plata, que comunica a Yamasá con Don Juan?…….Y la rehabilitación de otros puentes con problemas…….. Problemas de nuevo con las juntas del puente Duarte. ¿ Es que no hacen bien el trabajo?….La Operación Leopardo arrancó contra los narcos……..Es justificada la advertencia del obispo de La Vega en torno a la influencia de los narcos en la política dominicana…..¿Una cena a millon de pesos el costo de un plato?………Un sector de la Fuerza del Pueblo muy disgustado con lo que ocurre en La Vega en ese partido…………….¿Y el general retirado de la PN reclamado por Estados Unikdos está allá o aquí?……….El oleaje peligroso en las costas dominicanas, tema del fin de semana…..Donald Trump insistiendo en desplegar la guardia nacional en Chicago, en el estado de Illinois para combatir el crímen……..Trump batalla en diferentes frentes, contra los narcoterroristas en el Caribe, Israel-Hamás,China y con Putin paa ponerle fin a la guerra con Ucrania….. Está subiendo el precio del guineo, platano y rulo……..El precio del pollo está estable…….El de la chuleta y la carne de cerdo para asado por las nubes……¿Ratificado hasta marzo o se va el director de la PN?…….En Brisas del Este están disgustados con Dío Astacio por el mal esstado de sus calles…….El deterioro de las calles en la mitad del sector de La Castellana es un tema para la alcaldesa Carolina Mejía y el ministro Eduardo Estrella………….¿Presiones internas en la Fuerza del Pueblo a favor de la candidatura presidencial de Omar Fernández?