Combatirá taxistas piratas en aeropuerto JFK; 90% de ellos son dominicanos

NUEVA YORK.- La nueva jefa de la Autoridad Portuaria de Nueva York y Nueva Jersey (PANYNJ) se comprometió este jueves en aumentar la vigilancia sobre los taxistas ilegales (piratas) en los aeropuertos en ambos estados, principalmente en el John F. Kennedy, donde el 90% son de origenes dominicanos.

Kathryn García, exdirectora de operaciones estatales de la oficina del gobernador y excomisionada de saneamiento de NYC se expresó en ese sentido cuando tomó juramento del cargo. La agencia cuenta con un presupuesto anual de 9 mil millones de dólares.

Informó que los estafadores de taxis se han vuelto cada vez más comunes en el Aeropuerto JFK desde la pandemia. Este esquema, que data de décadas atrás, consiste en estafadores que se hacen pasar por taxistas y engañan a los turistas para que aborden sus autos, para luego extorsionarlos y cobrarles tarifas exorbitantes.

En diciembre pasado, el predecesor de García, Rick Cotton, anunció 100 millones de dólares en nueva tecnología para rastrear y vigilar a los estafadores de taxis en JFK.

Solicitar transporte en los aeropuertos es un delito menor, con una multa máxima de US$3,000 y 90 días de cárcel. PANYNJ afirmó haber emitido más de 2,400 citaciones por solicitar transporte ilegal en el Aeropuerto JFK entre enero y noviembre del año pasado.

García indicó que consideraría pedir a los legisladores estatales que aprueben nuevas leyes que endurezcan las penas para los taxistas ilegales si las medidas represivas resultan ineficaces.

PANYNJ es una empresa conjunta entre los estados de NY y NJ que supervisa gran parte de la infraestructura de transporte regional, incluidos puentes, túneles, puertos maritimos y cinco de los aeropuertos de la region.

