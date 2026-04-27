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Colegio Dominicano de Periodistas expresa pesar por fallecimiento de la comunicadora Ana Karina Matos

PRIMICIAS DIGITAL27 de abril de 2026
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Santo Domingo. El Colegio Dominicano de Periodistas (CDP), presidido por el catedrático Luís Pérez Novas, expresó su profundo pesar por el fallecimiento de la destacada profesional de la comunicación, Ana Karina Matos.

La institución lamentó la partida de Matos, a quien definió como una comunicadora comprometida con la ética, la responsabilidad social y el ejercicio digno del periodismo. Su trayectoria estuvo marcada por la dedicación, la búsqueda constante de la verdad y su aporte al fortalecimiento de los valores democráticos a través de la comunicación.

Luís Pérez Novas, en nombre del Comité Ejecutivo del CDP, manifestó que la pérdida de Ana Karina Matos enluta al gremio periodístico nacional y deja un vacío significativo entre sus colegas, quienes reconocen su calidad humana y profesional.

Se recuerda que la comunicadora se encontraba en estado de gestación al momento de su deceso. En medio de esta lamentable situación, también se reportó la pérdida del bebé que esperaba, hecho que ha generado una profunda consternación entre sus familiares, amigos cercanos y colegas de profesión.

“El legado de Ana Karina Matos permanecerá en la memoria de quienes compartieron con ella en el ejercicio de la comunicación, así como en las nuevas generaciones que encuentran en su ejemplo una guía de integridad y vocación de servicio”, expresó.

El Colegio Dominicano de Periodistas extendió sus condolencias a los familiares, amigos y compañeros de labores de la comunicadora, al tiempo que se solidarizó con su dolor en este difícil momento.

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