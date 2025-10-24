Colapsa sistema drenaje cloacal a una cuadra del Palacio Nacional, comunidad desesperada, devuelve agua fétida e inunda viviendas

Ha colapsado el sistema de drenaje clocal muy cerca del Palacio Nacional y es urgente una solución a ese problema, ahora que sólo llovizna para evitar consecuencias dañinas en la zona.

Esa situación se produce en la Martín Puché con avenida Francia, a una cuadra del Palacio Nacional, en el vecindario de la madre de un destacadado académico, investigador e historiador, como de otras prestigiosas ciudadanas y ciudadanos.

El colapso del sistema de drenaje clocal devuelve hacia las casas toda el agua fétida y provoca inundaciones.

Residentes en la zona se quejan de que la Corporación de Acueducto y Alcantarillado de Santo Domingo (CAASD), pese a reiterados llamados, no acude en auxilio del sector , pese a la proximidad con el Palacio Nacional.

El Ayuntamiento del Distrito Nacional debe acudir al igual que la CAASD a resolver la situación, que genera una mala imagen y problemas de salud a los que residen allí.

Quejosos alarmados por la no solución del grave problema que debe ser solucionado con caracter de urgencia preguntan: ¿ tendrá que llegar la cacá hasta la sede del gobierno para resolverlo?.

Medios de comunicación se han eco del problema, entre estos El Zol de la Mañana, de RCC Media, Periódico Primicias, de Multimedios Primicias y muchos otros más.

El colapso del sistema cloacal es repetitivo en muchos sectores del Distrito Nacional.

Ese problema genera que moradores de los sectores afectados vivan en condiciones insalubres y con muchos riesgos. ¿Por qué tanta lentitud para resolver?

Las aguas cloacales y residuales se estancan y enferman a los ciudadanos.

Ese problema genera focos de contaminación y brotes de enfermedades.

Este viernes han disminuido las lluvias en el lugar donde colapsó el sistema cloacal muy cerca del Palacio Nacional y es el momento para resolver el gravísimo problema.

Personas consultadas por Primicias entienden que la CAASD debe tener una unidad de emergencia para ir en auxlio de la ciudadania, no dejar que la situación se agrave, no posponer para dias posteriores.

Cuando colapsa un sistema de drenaje cloacal el problema genera desesperación a cientos de familias.

El olor fétido y el colapso en el sistema clocal en la cercanía del Palacio Nacional genera una mala imagen en la comunidad afectada y a quienes transitan por el lugar.También a los organismos que tardan en en solucionarlo.

Frecuentemente el colapso de tuberías o cualquier otro inconveniente lleva las aguas con materia fecales a las calles, aceras, contenes y a las viviendas, lo cual es terrible.

Moradores de otros sectores narran la experiencia con la CAASD, señalando que en muchas ocasiones destapan inconvenientes , pero que días después vuelven a saturarse y el problema no es resuelto definitivamente y repite.

El presidente de la República, Luis Abinader y los altos funcionarios del Palacio Nacional deben evitar que la materia fecal de esa crisis cloacal llegue a la casa de gobierno, evitando que la CAASD ha un»aguaje» y no se resuelva el problema cercano a la mansión presidencial.

Hay quejas abundantes sobre lo ocurrido en otros sectores afectados por ese grave problema.

Hay que limpiar los filtrantes, hay que sanear el sistema cloacal, a lo que debe sumarse el departamento de Espacios Púlicos de la Alcaldía del Distrito Nacional.

Hay que evitar que se tapen los filtrantes y que la situación se repita nuevamente.

La queja principal es que corrigen muy sencillamente y vuelve la crisis en el sistema de drenaje cloacal.