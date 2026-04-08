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Feliciano Lacen, Presidente de CODUE
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CODESSD y CODUE respaldan llamado del presidente Luis Abinader para gran acuerdo nacional

PERIODICO PRIMICIAS8 de abril de 2026
1 1 minuto de lectura

Santo Domingo, R.D. El Consejo de Desarrollo Económico y Social de Santo Domingo (CODESSD) y el Consejo Dominicano de Unidad Evangélica (CODUE) expresaron su respaldo al llamado del presidente Luis Abinader para la construcción de un gran acuerdo nacional, orientado a enfrentar los desafíos del contexto internacional y fortalecer la estabilidad social, económica e institucional del país.

Ambas organizaciones de la sociedad civil destacaron que la República Dominicana atraviesa un momento que requiere de unidad, diálogo y concertación entre todos los sectores.

El sector empresarial ha señalado también que la unidad nacional, la coordinación público-privada y la fortaleza de los fundamentos macroeconómicos del país serán determinantes para preservar la estabilidad, sostener el crecimiento y mitigar los efectos de la coyuntura global.

El CODESSD indicó que la articulación entre el Gobierno, el sector privado y la sociedad civil ha demostrado ser un activo estratégico en momentos complejos, por lo que consideró oportuno y pertinente el llamado presidencial. Asimismo, reafirmó su compromiso de servir como espacio de diálogo multisectorial para la construcción de consensos nacionales.

De su lado, el CODUE consideró que este proceso debe estar sustentado en principios de equidad, transparencia y participación, integrando a todos los actores nacionales, incluyendo las comunidades de fe, cuyo rol ha sido clave en la promoción de valores, la cohesión social y el fortalecimiento del tejido institucional.

Este respaldo conjunto, en sintonía con la posición del sector empresarial, evidencia una señal clara de madurez institucional y compromiso país. En el contexto actual, el consenso nacional se posiciona como una herramienta fundamental para garantizar estabilidad, proteger a las familias dominicanas y asegurar el desarrollo sostenible de la nación.

Samuel Sena, presidente del CODESSD

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Feliciano  Lacem, presidente de CODUE

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