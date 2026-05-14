COBA fortalece regulación del comercio nocturno en el Cibao y aclara que horarios son de su exclusiva competencia

Santiago de los Caballeros.– El director regional Norte del Programa de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA), licenciado José Gabriel Rubio, aseguró que la regulación y organización del comercio nocturno en la región Norte ha contribuido significativamente a reducir incidentes y fortalecer la convivencia ciudadana, al tiempo que dejó claramente establecido que la regulación de horarios de operación de centros de diversión es una atribución exclusiva de esa institución y no de la Policía Nacional.

Las declaraciones del funcionario se producen en medio de los esfuerzos que desarrolla el COBA a nivel nacional para fortalecer los controles, garantizar el respeto a las normativas vigentes y promover un clima de paz social en zonas de alta actividad nocturna, especialmente en Santiago y otras provincias del Cibao.

Rubio explicó que las acciones implementadas en los últimos meses han permitido disminuir considerablemente situaciones conflictivas que anteriormente afectaban la tranquilidad en distintos establecimientos comerciales y espacios de entretenimiento.

“Gracias a las labores que se han venido realizando en la región Norte, actos que antes se producían con frecuencia se han reducido a su más mínima expresión”, afirmó el funcionario regional.

Precisó que el rol de la Policía Nacional en estos operativos es únicamente de apoyo y acompañamiento cuando así lo requiere el COBA, organismo adscrito al Ministerio de Interior y Policía y encargado de regular el expendio de bebidas alcohólicas y supervisar el cumplimiento de las disposiciones relacionadas con centros nocturnos y espectáculos públicos.

Defensa de la sana diversión

El director regional del COBA recordó que la Resolución No. 001-2022 establece claramente los lineamientos que garantizan la sana diversión como un derecho fundamental de los ciudadanos, procurando un equilibrio entre el desarrollo económico del sector nocturno y el respeto al orden público.

Indicó que dicha normativa busca proteger tanto a los propietarios y empresarios del entretenimiento como a los clientes que frecuentan estos establecimientos, fomentando una cultura de responsabilidad, respeto a los horarios establecidos y prevención de incidentes vinculados al consumo excesivo de alcohol.

Asimismo, destacó el liderazgo mostrado por el director nacional del COBA, ingeniero Fermín Domínguez, quien —según expresó— ha mantenido una presencia activa en los operativos y reuniones de coordinación desarrolladas en Santiago y otras provincias del Norte.

“El director Fermín Domínguez ha estado al frente de estos esfuerzos, supervisando personalmente muchas de las acciones ejecutadas en la región, siempre enfocado en fortalecer la convivencia y garantizar el cumplimiento de las normas”, sostuvo Rubio.

UDECEND respalda acciones del COBA

De su lado, la Unión Dominicana de Centros Nocturnos de Diversión (UDECEND), representada por su presidente Junior González, valoró de manera positiva el trabajo conjunto que se viene realizando entre el sector empresarial del entretenimiento y las autoridades reguladoras.

González manifestó que las reuniones sostenidas entre representantes del COBA, comandantes regionales y provinciales de la Policía Nacional, gobernadoras civiles y otros sectores de la sociedad han permitido crear espacios de diálogo orientados a preservar la paz social y evitar conflictos innecesarios.

“Hemos venido trabajando de la mano con el director del COBA, ingeniero Fermín Domínguez, los subdirectores y encargados de áreas, en interés de que, dada la coincidencia de nuestras labores, se impongan la paz y la armonía”, expresó el dirigente empresarial.

El presidente de la UDECEND reveló que durante los últimos tres meses se han intensificado los encuentros de coordinación entre las autoridades y los propietarios de centros nocturnos, con el objetivo de mejorar los mecanismos de supervisión y fortalecer el cumplimiento de las disposiciones legales.

Mayor coordinación institucional

Las autoridades y representantes del sector nocturno coincidieron en señalar que la coordinación interinstitucional ha sido clave para reducir tensiones, prevenir hechos violentos y garantizar ambientes más seguros para clientes, trabajadores y residentes de las zonas donde operan establecimientos de diversión.

El fortalecimiento de estas acciones también forma parte de la estrategia del Gobierno dominicano para promover una convivencia armónica entre la actividad comercial nocturna y la tranquilidad ciudadana, especialmente en ciudades con alto dinamismo económico y turístico como Santiago de los Caballeros.

Tanto el COBA como la UDECEND reiteraron su disposición de continuar desarrollando mesas de trabajo y operativos coordinados, apostando a la regulación responsable, el respeto mutuo y la preservación del orden público como pilares fundamentales para el desarrollo sostenible del entretenimiento nocturno en la República Dominicana.

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