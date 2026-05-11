CNSS conmemora 25 años de la Ley 87-01 con llamado a reformar la seguridad social

El Consejo Nacional de Seguridad Social (CNSS) realizó una misa de Acción de Gracias en la Catedral Primada de América, con motivo del 25 aniversario de la promulgación de la Ley 87-01, que crea el Sistema Dominicano de Seguridad Social, y en conmemoración del “Día Nacional de la Seguridad Social”.

Tras concluir la homilía, oficiada por el párroco Pablo Mella, la gerente general del CNSS, Aura Celeste Fernández Rodríguez, afirmó que el país enfrenta el desafío de impulsar una reforma profunda al sistema nacional de seguridad social, orientada a fortalecer sus bases y ampliar la protección social.

Consideró que dicha reforma debe estar dirigida a elevar la pensión mínima garantizada a niveles que permitan una vida digna y ajustada al costo de la vida. Asimismo, planteó reconocer el tiempo dedicado al cuidado de los hijos como parte del historial contributivo y extender la cobertura a trabajadores domésticos, de plataformas digitales y personas que laboran por cuenta propia con ingresos variables.

“Una reforma que garantice en la ley que el Estado financiará el Régimen Subsidiado. Y una reforma que coloque al Consejo Nacional de Seguridad Social donde la ley siempre quiso que estuviera: como órgano rector, técnico e independiente, con la autoridad y las herramientas necesarias para evaluar, corregir y rendir cuentas sobre el desempeño del sistema. Porque la rectoría del sistema es un bien público. ¡Maniatarla, dispersarla o debilitarla no sirve al afiliado; lo desprotege!”, expresó.

Fernández Rodríguez sostuvo, además, que la promulgación de la Ley 87-01, hace 25 años, transformó para siempre la manera en que la República Dominicana entiende la protección social, ya que antes la atención en salud y la seguridad en la vejez eran privilegios reservados para unos pocos, en medio del desorden institucional.

Resaltó que en la actualidad más de cuatro millones de personas cuentan con cobertura de salud a través del Seguro Familiar de Salud, mientras que el Régimen Subsidiado atiende a poblaciones que anteriormente no estaban integradas al sistema. Asimismo, señaló que los fondos de pensiones acumulan recursos que representan una promesa de protección para la vejez de cientos de miles de trabajadores.

“Por eso estamos aquí. No solo para celebrar simbólicamente una semana en el calendario. Estamos aquí para renovar un compromiso con los dominicanos que confían en que este sistema los acompañará en su cotidianidad y en aquellos momentos en que se presenta la vulnerabilidad”, aseguró la funcionaria.

Durante la homilía, el párroco Pablo Mella valoró los avances alcanzados y los desafíos que aún persisten tras 25 años de la promulgación de la Ley 87-01.

Destacó que el 97.20 % de la población se encuentra afiliada al Sistema Dominicano de Seguridad Social, lo que evidencia los avances alcanzados en materia de cobertura y protección social.

“Existe una institucionalidad compleja e importante, con recaudación centralizada y mecanismos de defensa de los afiliados. También podemos dar gracias por tantas personas honestas que han servido en el CNSS, TSS, SISALRIL, SIPEN, DIDA, IDOPPRIL, SeNaSa, hospitales, clínicas, prestadores, ARS y oficinas públicas. No todo ha sido abuso; hay servidores que han dado lo mejor de sí en estos años”, expresó el sacerdote.

En la actividad estuvieron presentes miembros del órgano rector del Sistema Dominicano de Seguridad Social; representantes de la Superintendencia de Pensiones (SIPEN), el Instituto Dominicano de Prevención y Protección de Riesgos Laborales (IDOPPRIL), la Dirección General de Información y Defensa de los Afiliados a la Seguridad Social (DIDA), la Tesorería de la Seguridad Social (TSS), la Superintendencia de Salud y Riesgos Laborales (SISALRIL), la Contraloría del CNSS, consejeros, colaboradores y representantes de los distintos sectores que forman parte del Sistema.

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