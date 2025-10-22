- Publicidad -
CNE y Defensa Civil reciben respaldo regional ante paso de la tormenta Melissa

22 de octubre de 2025
Santo Domingo.– La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) y la Defensa Civil Dominicana recibieron este martes la visita del señor Rymer Pérez, enlace estratégico entre la República Dominicana y el Centro de Coordinación para la Prevención de los Desastres en América Central y República Dominicana (CEPREDENAC), con el objetivo de dar seguimiento a la trayectoria de la tormenta tropical Melissa y coordinar posibles acciones de apoyo regional.

Durante el encuentro, se reafirmó el compromiso de colaboración entre los países miembros del CEPREDENAC, en caso de que el fenómeno atmosférico afecte significativamente el territorio dominicano.

El subdirector ejecutivo de la Defensa Civil, Bernardo Rodríguez, encabezó la reunión y destacó la importancia de mantener la cooperación regional ante eventos de riesgo, asegurando que la preparación y la solidaridad son pilares fundamentales para salvar vidas.

“Por instrucciones de nuestro director ejecutivo, Juan Salas, y en consonancia con las directrices del Gobierno dominicano, encabezado por el presidente Luis Abinader, estamos fortaleciendo la articulación con los organismos internacionales de respuesta, para anticiparnos a cualquier eventualidad que pudiera poner en riesgo a la población”, expresó Rodríguez.

De su lado, Rymer Pérez indicó que los países miembros del CEPREDENAC se mantienen atentos a la evolución del fenómeno y dispuestos a brindar apoyo inmediato a la República Dominicana, como parte del mecanismo de cooperación establecido.

Estas acciones forman parte de los compromisos asumidos durante el Primer Encuentro Regional de Coordinación Frente a la Temporada Ciclónica 2025, celebrado en Santo Domingo, donde se consolidaron los lazos de trabajo conjunto entre las naciones centroamericanas y caribeñas.

