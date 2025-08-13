CMD y Banco BHD firman acuerdo para impulsar el bienestar de los médicos

Santo Domingo. El Colegio Médico Dominicano (CMD) y el Banco BHD anunciaron la firma de un acuerdo interinstitucional con el propósito de ofrecer a los médicos miembros de este gremio, acompañamiento financiero, asesorías y soluciones adaptadas a sus necesidades.

El convenio fue firmado por el doctor Waldo Ariel Suero, presidente del Colegio Médico Dominicano y la señora Josefina González, vicepresidenta ejecutiva de Banca Personas y Negocios del Banco BHD.

Durante el acto de firma, González expresó que “en el Banco BHD seguimos fortaleciendo nuestra propuesta de valor no financiera para el sector salud y los emprendedores médicos. Esta alianza con el Colegio Médico Dominicano, organismo que agrupa y representa a los médicos del país, va de la mano con nuestro propósito común de impulsar el progreso humano. Queremos ayudar a construir un futuro más estable y humano para quienes dedican su vida a cuidar la salud de los demás”.

De su lado, el presidente del Colegio Médico Dominicano enfatizó que “gracias a este acuerdo, nuestros médicos no solo cuentan con respaldo financiero, sino también con el reconocimiento que merecen por su entrega diaria y su trabajo incansable. Más que una firma, celebramos una visión compartida”.

Ventajas exclusivas

Como parte de esta alianza los miembros del Colegio Médico Dominicano podrán optar por préstamos hipotecarios para la adquisición y remodelación de viviendas con tasas fijas desde 6 meses hasta 5 años. Los médicos solicitantes obtendrán facilidades exclusivas tales como: tasaciones gratis durante el primer año del acuerdo; exoneración de penalidad de abono, cancelación anticipada durante los dos primeros años y honorarios legales diferenciados con su préstamo hipotecario.

De igual forma, en el marco de la celebración del Día del Médico Dominicano, el convenio contempla la realización de una feria de productos y servicios en la que los médicos interesados podrán solicitar préstamos de vehículos con tasas y condiciones preferenciales, líneas de crédito, leasing para adquisición de equipos médicos y tarjetas de crédito, entre estas la tarjeta Mujer, con exoneración en el cargo de emisión. También, podrán acceder a descuentos exclusivos de hasta un 15 % en la contratación de pólizas de vehículos con MAPFRE BHD Seguros. Asimismo, los médicos participantes recibirán orientación sobre el uso de productos financieros.

Durante la feria, que se llevará a cabo en las instalaciones del Colegio Médico Dominicano del 18 al 23 de agosto de 2025, los interesados contarán con diversos estands de empresas constructoras e inmobiliarias, así como una exposición de vehículos nuevos y usados, para mayor comodidad.

En el acto de firma del acuerdo también estuvieron presentes integrantes de la directiva del Colegio Médico Dominicano y ejecutivos de la entidad financiera.