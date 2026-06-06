CLUB SAN LÁZARO INVITA A LA CELEBRACIÓN DE SU 63 ANIVERSARIO

Santo Domingo, República Dominicana. El Club Deportivo y Cultural San Lázaro invita a los medios de comunicación, ex atletas, dirigentes deportivos, autoridades, personalidades del deporte nacional, miembros de la comunidad y al público en general a participar en la celebración de su 63 aniversario, que tendrá lugar este domingo 7 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, en las instalaciones de nuestra histórica institución.

Esta significativa actividad conmemorativa estará dedicada de manera especial al Ministro de Turismo, David Collado, en reconocimiento a su extraordinario aporte al desarrollo de la Ciudad Colonial y las comunidades aledañas, así como por su incansable trabajo en favor de la República Dominicana y el bienestar de sus ciudadanos.

Como parte del programa de celebración, el Club San Lázaro realizará reconocimientos especiales a familias emblemáticas e históricas que, durante décadas, han contribuido al crecimiento y fortalecimiento de la institución mediante su tiempo, esfuerzo, dedicación, apoyo económico, asesoría y acompañamiento permanente.

Asimismo, serán reconocidas destacadas personalidades del deporte y del sector comercial dominicano que han mantenido una estrecha relación con nuestra entidad y que, de una u otra forma, han respaldado el desarrollo de nuestra misión deportiva, cultural y social.

La directiva del Club Deportivo y Cultural San Lázaro aprovecha la ocasión para expresar su más sincero agradecimiento a todos nuestros patrocinadores, colaboradores, voluntarios y amigos, cuyo respaldo ha sido fundamental para mantener a nuestra institución como un referente del deporte y la cultura nacional durante más de seis décadas.

Celebrar 63 años de historia es celebrar el legado de generaciones de lazareños que han dedicado su vida a construir una institución de la cual se siente orgullosa toda la República Dominicana. Son 63 años de trabajo ininterrumpido, esfuerzo constante y compromiso permanente con la juventud, el deporte, la cultura y el desarrollo de nuestra sociedad.

La familia del Club Deportivo y Cultural San Lázaro reitera su invitación a toda la comunidad, a los medios de comunicación, ex atletas, dirigentes, autoridades, patrocinadores y amigos de nuestra institución a acompañarnos este domingo 7 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, en nuestras instalaciones.

Los esperamos para compartir juntos y celebrar 63 años de historia, tradición y servicio. Vengan a ser parte de esta gran celebración y a rendir homenaje a una institución que durante más de seis décadas ha dejado una huella imborrable en la vida de miles de dominicanos.

¡Felicidades a toda la familia lazareña por sus 63 años de historia!

Club Deportivo y Cultural San Lázaro

63 años formando generaciones, construyendo valores y transformando vidas.

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