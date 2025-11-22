Club Los Prados realiza premiación a sus mejores deportistas

SANTO DOMINGO, RD.- El club Los Prados realizó su tradicional premiación a los mejores deportistas de cada una de las disciplinas que a diario se practican en sus instalaciones en beneficio de más de dos mil niños y jóvenes de diferentes edades y sexos.

La actividad se desarrolló en el Prados Bar ante una gran concurrencia de atletas de las ocho disciplinas que conforman la matrícula del club Los Prados como lo son el béisbol, baloncesto, billar y dominó (recreativos para adultos), fútbol, softbol, taekwondo y voleibol.

El máximo galardón de “Atleta del Año” recayó en la juvenil Dashley Daniela Del Rosario Morillo, quien también fue premiada la Más Valiosa de los deportes de fútbol y taekwondo.

La premiación fue encabezada Jorge Ramírez, presidente del club Los Prados, acompañado de su esposa Nancy Alcántara de Ramírez; y los integrantes de su Junta Directiva, Héctor Junior Gil y Elsa Ogando, quienes fungen de primero y segundo vicepresidentes; Héctor Estrella, tesorero; y los vocales José Veloz y Luis Tejada.

También, Juan Coronado, expresidente de Los Prados; Armando Rodríguez, gerente general de la empresa Seaboard “Energía Limpia”; Radhamés Tavárez, presidente de la Federación Dominicana de Natación (Fedona); la ex nadadora Yubelkis Ramírez; y Rosa Miniño, presidente de la Federación Dominicana de Clubes Sociales.

La premiación “Atleta del Año” del club Los Prados tuvo una especial dedicatoria a Yubelkis Ramírez y Armando Rodríguez, quienes fueron reconocidos por la Junta Directiva de esa entidad deportiva, recreativa y social. Ramírez fue declarada socia meritoria de Los Prados.

Otros atletas reconocidos

En béisbol, los Más Valiosos fueron Noel Gómez, en la categoría 5-6 años, Elías Medina (7-8), Fernando Jansen (9-10), Josías Cornielle (11-12) y Guillermo Rodríguez, en 13-14 años.

En baloncesto, Haswell Medina fue el Más Valioso en la categoría minibasket; Dominic Buli, en benjamín; Samil Brea, en intermedio; Ángel Vladimir, en U16; Eddy Vizcaíno, en U17; Jason Castillo, en U18; y Javier Thomas, en la categoría máster.

En billar, en la categoría A fue premiado Juan Ramos; David Cabral, en la B; Juan Estrella, en la C; y Juan Coronado, en la categoría especial; y en dominó, el mejor lo fue Luis Rieca.

En fútbol, Gerald Odalis fue premiado en la categoría U9; John Matías, en la U12; Francisco Vásquez, en U15; Víctor Zamora, U18; y Dashley Daniela Del Rosario Morillo, en femenino.

En softbol, en la categoría máster se premió a Gilberto Sánchez; y Benjamín Reynoso, en Venerables, y en taekwondo se le entregaron trofeos a Sebastián Infante, en la categoría principiante, Dashley Daniela Del Rosario Morillo, en intermedio, y Raúl Ricardo, avanzado.

En voleibol, Ashley Rodríguez fue galardonada en la categoría benjamín; Alondra Reyes, en mini-voleibol; Lisbeth Abreu, infantil; Dayra Smith, en juvenil; y Eulalia Taveras, en máster.

La ex nadadora Yubelkis Ramírez es reconocida por Radhamés Tavárez y Jorge Ramírez, presidentes de Fedona y Los Prados, junto a Lissette Ramírez y Rosmery Cedeño.

