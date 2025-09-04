- Publicidad -
Bancarias

Clientes Banreservas enfrentan dificultades con plataforma

PRIMICIAS DIGITAL4 de septiembre de 2025
4 1 minuto de lectura

Clientes del Banco de Reservas denunciaron que hace más de cuatro meses la plataforma internet banking registra problemas, que han conllevado al bloqueo de claves usadas desde siempre, con el argumento de que son incorrectas. Les resulta imposible reportar por teléfono y en oficinas les dicen que no ofrecen ese servicio.

Juan  Bencosme indica que desde el 8 de mayo enfrenta este malestar, que de repente su contraseña con la que llevaba diez años fue cancelada, lo que le asombra, ya que jamás olvidaría ese nombre.

Narra que cuando llama a servicio al cliente, la contestadora no reconoce el número de identificación o cédula, vuelve  a pedirlo y la tercera vez concluye la llamada por exceso de intentos.

El caso de Nadia Guzmán es parecido pero con otro agravante, cuando le bloquearon el usuario, acudió a una sucursal, donde después de dos horas de espera la ayudaron a cambiarla con asesoría del call center pero no podía transferir más que a ella misma y cuando colocó tres veces el código de la aplicación para hacerlo a un tercero, el sistema le anuló la clave por token incorrecto. Está segura de que ponía los números exactos.

Volvió a la oficina y la cambió. Probó ahí mismo transferir y nada. Nadie sabía explicarle que pasó, hasta que en otra sucursal le indicaron que podría ser que le dejaron el token desactivado, le sugirieron desinstalar la aplicación y volver a cargarla. No lo logró, nunca subió.

- Publicidad -
PRIMICIAS DIGITAL4 de septiembre de 2025
4 1 minuto de lectura

Publicaciones relacionadas

Banco Popular premia a emprendedores con RD$3.3 millones en capital semilla

2 de septiembre de 2025

Gobernador Valdez Albizu y ministro Magín Díaz se reúnen con la misión del Artículo IV del FMI

1 de septiembre de 2025

Banco Popular y Hábitat colaborarán para mejorar viviendas en comunidades vulnerables

1 de septiembre de 2025

República Dominicana tiene amplias oportunidades de potenciar el impacto de las remesas en su economía

30 de agosto de 2025

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Botón volver arriba

Estas usando un bloqueador de anuncios!

Desactiva tu bloqueador de anuncios para poder leer nuestras informaciones. Gracias de antemano!