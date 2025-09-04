Clientes Banreservas enfrentan dificultades con plataforma

Clientes del Banco de Reservas denunciaron que hace más de cuatro meses la plataforma internet banking registra problemas, que han conllevado al bloqueo de claves usadas desde siempre, con el argumento de que son incorrectas. Les resulta imposible reportar por teléfono y en oficinas les dicen que no ofrecen ese servicio.

Juan Bencosme indica que desde el 8 de mayo enfrenta este malestar, que de repente su contraseña con la que llevaba diez años fue cancelada, lo que le asombra, ya que jamás olvidaría ese nombre.

Narra que cuando llama a servicio al cliente, la contestadora no reconoce el número de identificación o cédula, vuelve a pedirlo y la tercera vez concluye la llamada por exceso de intentos.

El caso de Nadia Guzmán es parecido pero con otro agravante, cuando le bloquearon el usuario, acudió a una sucursal, donde después de dos horas de espera la ayudaron a cambiarla con asesoría del call center pero no podía transferir más que a ella misma y cuando colocó tres veces el código de la aplicación para hacerlo a un tercero, el sistema le anuló la clave por token incorrecto. Está segura de que ponía los números exactos.

Volvió a la oficina y la cambió. Probó ahí mismo transferir y nada. Nadie sabía explicarle que pasó, hasta que en otra sucursal le indicaron que podría ser que le dejaron el token desactivado, le sugirieron desinstalar la aplicación y volver a cargarla. No lo logró, nunca subió.