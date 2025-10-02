Clausuran en Alto Manhattan programa de Desarrollo Profesional y Estudios 2025

NUEVA YORK.- La Universidad Hostos en El Bronx clausuró recientemente en el Alto Manhattan su programa de «Desarrollo Profesional y Estudios en el Extranjero de Verano 2025», donde participaron directores, docentes y expertos en centros culturales dominicanos del Departamento de Educación de esta ciudad.

Dicha clausura se llevó a cabo en la escuela Gregorio Luperón, ubicada en la avenida Ámsterdam con la calle 165, y estuvo dirigido por la decana del alto centro de estudio, Ana Reyes. Entregó certificados de finalización del Programa CTLE a los docentes y los certificados de reconocimiento a los facilitadores de los talleres.

El director del Departamento de Educación de NYC, Adam Stevens y Jasmin Lugo Hernández reafirmaron el valor del programa con sus testimonios, así como los expertos docentes por sus impresionantes presentaciones sobre sus experiencias y ponerlas en práctica en sus aulas.

Asistieron profesores de diferentes etnias para aprender sobre el arte, cultura y educación del país caribeño ya que en sus aulas tienen decenas de alumnos dominicanos.

Por la Universidad Hostos asistieron los doctores Wilfredo José Burgos Matos, Yoel Rodríguez, Nieves Angulo, Víctor Santana y Gerson Peña.

Como invitados especiales asistieron el asambleista y la concejal por el Alto Manhattan, Manny de los Santos y Carmen de la Rosa, asimismo, la funcionaria consular Ramona Almonte y del departamento de educación Gilberto García.

También el director de la Fundación Juan Pablo, Domingo Cruz, y el director ejecutivo de Dominicanos USA, Eddie Cuesta. Cada uno de los participantes recibieron un reconocimiento de parte de la directora del programa, la decana Reyes.

Si desea recomendar educadores para participar en el programa 2026, envíe un correo electrónico a Gerson Peña a gpena@hostos.cuny.edu