Ciudadano italiano requerido en extradición muere bajo custodia en Najayo Hombres

Un ciudadano italiano identificado como Loris Di Castri, quien había sido arrestado en el Distrito Nacional por requerimiento de las autoridades judiciales de Italia, falleció mientras permanecía detenido en una celda, presuntamente a causa de un infarto, según informaciones preliminares suministradas por sus abogadas.

Di Castri, de 53 años, había sido detenido por agentes de la Oficina Central Nacional (OCN) de INTERPOL Santo Domingo, adscrita a la Policía Nacional, tras una orden de arresto con fines de extradición emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia.

De acuerdo con el informe oficial divulgado previo a su fallecimiento, el extranjero era requerido por las autoridades italianas por su presunta vinculación a delitos de asociación para delinquir y tráfico ilícito de sustancias estupefacientes y psicotrópicas.

Las autoridades indicaron que el arresto se produjo en la calle Rojas Alou, en el Distrito Nacional, en cumplimiento de la resolución No. 001-022-2026-SRES-00358, emitida el 23 de febrero de 2026.

El imputado guardaba prisión preventiva en el centro penitenciario Najayo Hombres, cuyo director es Santo Teófilo Castillo Pujols.

Según las representantes legales del extranjero, las autoridades se habrían negado a ofrecer detalles sobre la identidad de la persona o las personas que compartían celda con el detenido al momento de su fallecimiento.

Hasta el momento, las circunstancias exactas de la muerte no han sido esclarecidas oficialmente. Informes preliminares señalan que el detenido habría sufrido un infarto dentro de la celda donde permanecía recluido; sin embargo, será el Instituto Nacional de Ciencias Forenses (INACIF) el organismo encargado de determinar mediante autopsia la causa oficial del fallecimiento.

El caso ha generado atención debido a que el extranjero se encontraba bajo custodia de las autoridades dominicanas mientras avanzaba el proceso de extradición solicitado por Italia.

Se espera que en las próximas horas las autoridades pertinentes ofrezcan mayores detalles sobre el fallecimiento y las condiciones en que ocurrió el hecho.

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