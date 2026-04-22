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Circula importante libro Las Ciencias Políticas en la República Dominicana, una visión panorámica

PERIODICO PRIMICIAS22 de abril de 2026
10 1 minuto de lectura

Está circulando el muy importnte libro Las Ciencias Políticas en la República Dominicana, Una Visión Panorámica, cuyo autor es Clodoaldo Mateo Villanueva, prominente académico y uno de los líderes de la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas.

Mateo Villanueva ha entregado su vida a la democracia dominicana.

A la investigación sobre la importancia de las ciencias políticas.

A la vida académica.

A la Asociación Dominicana de Ciencias Políticas.

A la fortaleza institucional.

A la la historia.

Al seguimiento de momentos estelares de la vida democrática de la nación dominicana y el mundo.

Ern su libro reseña los aportes de dominicanos ilustres.

 

El periódico Primicias le da la bienvenida a ese libro, con un contenido de gran interés para la República Dominicana y el mundo.

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PERIODICO PRIMICIAS22 de abril de 2026
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