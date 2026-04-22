Circula importante libro Las Ciencias Políticas en la República Dominicana, una visión panorámica

Está circulando el muy importnte libro Las Ciencias Políticas en la República Dominicana, Una Visión Panorámica, cuyo autor es Clodoaldo Mateo Villanueva, prominente académico y uno de los líderes de la Academia Dominicana de las Ciencias Políticas.

Mateo Villanueva ha entregado su vida a la democracia dominicana.

A la investigación sobre la importancia de las ciencias políticas.

A la vida académica.

A la Asociación Dominicana de Ciencias Políticas.

A la fortaleza institucional.

A la la historia.

Al seguimiento de momentos estelares de la vida democrática de la nación dominicana y el mundo.

Ern su libro reseña los aportes de dominicanos ilustres.

El periódico Primicias le da la bienvenida a ese libro, con un contenido de gran interés para la República Dominicana y el mundo.

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