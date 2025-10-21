Cintrón: El pitcheo fue la clave

SANTO DOMINGO.- Los Leones del Escogido obtuvieron este martes por la madrugada su primera victoria de la temporada en una jornada en la que el pitcheo rayó en la perfección y el bateo situacional fabricó las carreras necesarias para vencer a las Estrellas Orientales 2-0 en el estadio Quisqueya Juan Marichal.

Para el dirigente Alex Cintrón, el triunfo es una muestra del buen beisbol que ha jugado el conjunto, pese a que en los partidos anteriores el resultado no los favoreció.

“Siempre hemos estado jugando un buen béisbol y obviamente nosotros tenemos el calibre y la calidad que cuando los lanzadores tiran strikes y limitamos las bases por bolas, pues podemos nosotros ganarle a quien sea”, consideró el capataz.

El timonel destacó la labor del pitcheo y el batazo oportuno de Jonathan Araúz para que él consiguiera su primera victoria en el béisbol dominicano.

“El pitcheo fue la clave, realmente Gavin lo llevó con cinco entradas y el bullpen obviamente hizo su trabajo limitando las bases por bolas, tirando strike y fue un juego bien limpio respecto al pitcheo y a la defensa. Pudimos conectar ese batazo clave que nos hacía tanta falta de Jonathan Arauz, y en 3-1 mandamos a Junior Lake a correr y gracias a ello salió. Buen trabajo de Héctor (La Manta) de la Cruz, mandándolo todo el tiempo para anotar”, resaltó Cintrón.

Araúz, oportuno

Aunque el pitcheo fue el punto luminoso en el juego por parte de los campeones nacionales y del Caribe, el bate de Araúz no pudo ser más oportuno para fabricar las dos carreras rojas.

Al encontrar a dos de sus compañeros en las esquinas en el cuarto episodio, en conteo de 3-1 el panameño conectó una bola rápida de Nate Antone en la parte baja del plato para enviarla al jardín derecho y llevar a Yamaico Navarro y Junior Lake a la registradora.

“Primero que todo agradecido con Dios, gracias a Dios sacamos los objetivos, sacamos resultados, cosas que necesitamos desde un principio y muy contento, muy contento de ser parte de eso, de dar el hit clave el día de hoy y así como me tocó hoy, mañana pues será otro de mis compañeros, de eso se trata”, declaró Araúz tras el partido.

Sobre la racha negativa que fue cortada en el quinto partido de la temporada, el jugador del cuadro interior consideró que ha sido posible gracias a al energía y el enfoque que mantiene cada miembro del equipo.

“Empezamos con una rachita un poquito negativa, pero tratamos de mantenernos con la misma vibra todo el mundo, sabemos que tenemos un gran equipo y trata de ejecutar los planes cada uno”, enfatizó.

Los Leones viajarán este martes a San Francisco de Macorís a enfrentar a los Gigantes del Cibao en el estadio Julián Javier.