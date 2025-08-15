Cine es atisbo reverente del arte global

Maguá Moquete Paredes

Nos proponemos un auténtico análisis de lo que supone el cine como lenguaje

artístico autónomo. En nuestro provocador estudio de un área frecuentemente

experimentada, muestra cómo una teoría sintética puede dar forma a una experiencia

cinética y crear un criticismo constructivo.

La sinceridad de propósito y el ambiente estimulan las obras de calidad. Tal vez

fuera imposible producir, dejar concebir en paz cualquier obra de valor estético real.

Qué duda cabe de que la forma de un film viene controlada por la construcción del

guion, al menos en sus líneas esenciales. Esto es algo en lo que el director puede no

tener influencia alguna. Ciertamente, la acepción dirección empieza, el argumento y el

diálogo ya están escritos; se ha tomado ya decisiones más o menos detalladas de los

personajes, el reparto, la motivación y los escenarios. La forma del film ya está

esbozada y, con ello, determinado parte de su sentido gráfico.

La industria cinematográfica es uno de los grandes pilares de la sociedad actual,

nos permite experimentar nuevas historias de un modo en el que otras artes no podrán

ascender.

Séptimo arte es el apelativo por el cual se denota la cinematografía desde hace

más de cien años. Ahora, este término fue acuñado en 1911 por el poeta italiano

Ricciotto Canudo, y nació a partir de la clásica enumeración de las diferentes artes, que

viene desde la antigüedad.

Canudo definió el cine como un arte plástico en movimiento, por lo que le

precisó que este debía estar enumerado en la lista de las artes. Al ser una expresión de

información, valores y sentimientos, como: arquitectura, escultura, pintura, música,

danza, poesía, cine.

Encontramos indicaciones artísticas en la misma fotografía, diseño gráfico,

publicidad y televisión. Desde el ser humano, contar historias abstractas, la perspectiva

del autor, hasta la poesía. Todas tienen la intención de conectar con el espectador y

transmitir un mensaje.

El cine siempre busca hacer esta actividad, desde su era primitiva hasta la

digital. Los hermanos franceses Lumière inventaron el cine. Patentaron el

cinematógrafo el 13 de febrero del 1895, y, otras diversas proyecciones a amistades y en

sociedades científicas el 28 de diciembre (1895) en el Grande Café, en París. Además de

los maestros del impresionismo, también, Charles Chaplin, actor cómico, cineasta y

compositor inglés; junto a los clásicos artistas de vanguardia, desde Salvador Domingo

Felipe Jacinto Dalí i Domènech; pintor, escultor, grabador, escenógrafo y escritor

español.

Alfred Joseph Hitchcock, fue director de cine, productor y guionista británico;

Jean-Luc Godard, director de cine franco-suizo, y Andy Warhol, artista plástico y actor

estadounidense.

El juego de relaciones entre el cine y las demás artes se encuentra en temas

como la composición, estética y el objetivo. Cada una requiere una planificación previa

e indiscutible pasión para su concreción. Debido a esto podemos entender que los

orígenes del cine perviven gracias a todos los grandes artistas de la historia.

En este concierto de talento, creatividad visual sonora, movimientos y luces, es

de credibilidad ratificar calidades en la especialidad magistral de la cinematografía

mundial de Savannah College of Art and Design (SCAD) que es una universidad

privada en Savannah, Georgia, EE.UU.; con sede en Atlanta, Hong Kong, Barranquilla,

Colombia y Lacoste, Francia. El alto centro de estudios tiene su propio festival de cine,

el Savannah Film Festival.

Para orgullo de la República Dominicana, Diana Minerva Parrado Canaán,

realiza sus estudios de cine y televisión y escritura dramática. Es paradigma de talento

verídico y representativo en el extranjero. Sus méritos formativos y culturales son

permanentes para satisfacción de nuestra juventud que avanza. SCAD, con títulos de

arte, recibe a más de 9 mil estudiantes de los cincuenta estados y cien países. Las

matrículas de estudiantes internacionales son de 10 al 12 por ciento. El currículo se basa

en arte, dibujo, teoría del color y diseño. Artes liberales, matemáticas, ciencias, historia

del arte e inglés necesarios para la acreditación y una auténtica disciplina, así como el

diseño grafismo, arte secuencial o animación.

Diana Minerva Parrado Canaán es el presente y el futuro para el país dominicano

en el cine internacional. Esto nos permite acotar las ideas de Víctor Francis Perkins,

crítico de cine inglés y reconocido por la estética e interpretación cinematográfica: “El

cine sólo puede pretender ser una forma de arte si el propio film puede utilizarse para

moldear y dar forma al acontecimiento, para expresar una actitud hacia él, para

sugerir el impacto que produce en la experiencia del artista”.

En esta narrativa cinéfila, Pablo Ruiz Picasso fue un pintor y escultor español,

durante los siglos XX y XXI, porque el cine sí integra en su quehacer artes

conceptuales.

El movimiento artístico por excelencia del siglo XX fue el cine y no se puede

negar que todo producto posee una importante identidad cultural. La globalización ha

conseguido valores que el séptimo arte promueve, logrando mantener la llama viva y la

atención de un público muchísimo más amplio que el de las demás artes. Y así, de esta

manera, seguirá siendo el exquisito séptimo arte que es y que jamás dejará de ser. Su

significado, argumenta la realidad ya que la auténtica esencia del cine lleva consigo la

eternidad, ya que procede del universo o la conciliación de todas las artes, es el cine.

Arte y vida, emoción y movimientos eternos.

Lo notable de esta secuencia es precisamente el color armónico de la historia

bien contada en cine, sin dubitativo de su verosimilitud en la disposición cromática de

sus actores o personajes.

La objetividad de la imagen fotográfica se convierte en un factor que distingue al

cine de las demás formas: un soneto refleja la subjetividad de un autor; el cine capta el

mundo objetivamente existente. El arte de la realidad, por lo tanto, es un arte

notablemente distinto creativo.

El cine es un acento prosódico cuyo razonamiento permite asimilar los rasgos

del hábitat porque la personalidad del artista interviene entre el mundo y su imagen.

Todas las artes están fundadas en la presencia. Por eso, el cine añade la coordenada

tiempo al poder de la cámara, mientras su atracción estética procede de la revelación de

nuestro mundo.

