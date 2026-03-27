Cientos de dominicanos en NY serán excluidos del seguro médico Essential Plan

NUEVA YORK.- Casi medio millón de neoyorquinos, entre ellos cientos de dominicanos, de entre 19 y 64 años, serán excluidos, a partir del próximo 1 de julio, del programa de seguro médico Essential Plan, que incluye atención preventiva gratuita, visitas al médico, especialistas, hospitalización, cobertura dental y de la vista.

La pérdida de cobertura es la consecuencia prevista de los cambios en la financiación incluidos en el amplio proyecto de ley de política interna que el presidente Donald Trump impulsó en el Congreso el año pasado.

El programa ahora enfrenta recortes federales por un valor de 7.500 millones de dólares, lo que, según funcionarios estatales, representa la mitad de su financiación.

Los recortes se deben a la decisión del gobierno de Trump de dejar de financiar la cobertura para ciertos inmigrantes con estatus legal, que constituyen cerca del 43 % de los inscritos en el Plan Esencial.

Sin embargo, la oficina de la gobernadora Kathy Hochul ayudó a evitar mayores pérdidas entre los 1,7 millones de afiliados, garantizando que 1,3 millones continúen con el seguro.

Hochul afirmó que el estado ha recibido la aprobación de la administración Trump para seguir adelante con un plan que ella ideó para minimizar la pérdida de cobertura.

El Essential Plan de Nueva York es un seguro médico de alta calidad y bajo costo (prima mensual de $0) para residentes con ingresos bajos o moderados que no califican para Medicaid, con cobertura integral, incluyendo atención primaria, hospitalaria, medicamentos recetados, dental y de la vista, sin deducibles y disponible todo el año.

Los costos compartidos (copagos) son muy bajos o inexistentes para los servicios preventivos.

Se anima a los neoyorquinos afectados a ponerse en contacto con NY State of Health para conocer sus opciones y obtener asistencia gratuita para la inscripción. Ver: www.nystateofhealth.ny.gov

Asimismo, pueden llamar al Centro de Atención al Cliente del Departamento de Salud del Estado de NY al 1-855-355-5777.

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