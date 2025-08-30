Cibao FC visita la O&M en la LDF 2025-2026

SANTIAGO.- Cibao FC visitará este sábado a la Universidad O&M, en partido de la jornada 5, que será celebrado a las 5:00 de la tarde, en el estadio Panamericano, continuando con la Liga Dominicana de Fútbol (LDF 2025-2026).

El onceno naranja está en la segunda plaza del torneo con 9 puntos, producto de 3 victoria y una derrota, en los primeros cuatro compromisos.

Los estudiantes de la O&M está en la cuarta posición con 7 unidades, con 2 ganados, uno perdido y un empate.

Cibao FC tiene 8 goles a favor y Miguel Lloyd ha protegido su portería para solo 3 en contra para un saldo positivo de más 5.

Mientras que la O&M tiene 9 goles a favor y su portería ha sido vulnerada en 7 ocasiones para un positivo de más 2.

Los goles de los campeones defensores han sido anotados, tres por Ángel Pérez y con uno, Julio César Murillo, Carlos “Caballo” Ventura, Wilman Modesta, Edwarlyn Reyes y Jean Carlos López.

Los universitarios tienen a Julen Manterola con 4 goles en igual número de jornada, Josué Báez e Ibai Agüero, con uno.

COPA DEL CARIBE

Los dos equipos tienen en común que están participando en la Copa del Caribe Concacaf 2025 y se mantienen invictos en los grupos A y B.

Cibao FC domina el grupo B con 2-0, tras imponerse a Cavalier de Jamaica 2-0 y al Weymouth Wales, de Barbados 2-1, para 6 puntos.

Los goles del colectivo naranja en la cita internacional han sido anotados dos por Rivaldo Correa y con uno Omar De la Cruz y Carlos “Caballo” Ventura.

Los estudiantes tienen 1-0 para 3 puntos y está segundo en el Grupo A donde domina el Mouth Pleasant con 2-0 y 6 unidades.

Julen Monterola y Ányelo Gómez tienen los dos goles de la O&M en la Caribbean Cup Concacaf.

Llegaron el miércoles de Barbados y entrenaron el jueves.