China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia,l los Ganadores hasta ahora de La Guerra

Por: Pedro Julio Abreu Columna

Cuando comenzó la Pandemia del Covid -19, muchos entendían que era cuestión de meses y

que se resolvería en el mismo año 2020, muchos presidentes de Grandes Naciones del

Mundo prometían que en ese mismo año el Virus del Covid-19, estaría bajo control. Es por

eso que escribimos a finales del año 2020, “Nos queda Mas de un Año de Covid-19”, y

efectivamente así ha ocurrido.

Ahora le comento sobre, “La Guerra de Ucrania y Rusia” que esa Guerra va para mucho

Tiempo, varios Años y puede convertirse en mundial.

Rusia ha iniciado La Guerra Mundial, que durante muchos años se temió durante La Guerra

Fría, entre Estados Unidos y la Unión Soviética (Rusia), que se pudiera iniciar una Tercera

Guerra Mundial entre etas dos principales Potencias por el Primer Lugar a Nivel Mundial.

Ambas Naciones , con Armas Nucleares, pero que se disipo o se desvaneció , es decir

desapareció esta preocupación en El Mundo, con la Caída del Muro de Berlín, en Alemania

en 1989.

Hoy 23 años más tarde de la caída del Muro de Berlín, y / a 77 años del Final de la

Segunda Guerra Mundial, se ha iniciado La Guerra que tanto Europa y el Mundo quería

evitar. Con la agravante de que hay mas Armas Nucleares que en aquella caída del Muro de

Berlín, y en manos de más países.

Porque de lo que se trata es de la Lucha, o la Guerra por el primer Lugar como Potencia del

Mundo.

Donde se puede Observar Que: China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia, llevan el

Beneficio de la Guerra en ese Mismo Orden. Mientras que los mas Perjudicados Ucrania,

Unión Europea y el Resto del Mundo.

Explicamos lo que se Puede Observar.

China, el principal Beneficiado, se ha convertido en el Equilibrio del Conflicto, esta jugando

el mismo papel que Jugo los Estados Unidos, durante la Segunda Guerra Mundial. Es por eso

que Estados Unidos y la Unión Europea, acuden a China, para solicitarle que no apoye a

Rusia y a Putin en esta Guerra, que es su aliado Estratégico. Y China le Contesta: a Estados

Unidos, que Ellos (Los Norteamericanos) no tienen que decirle que China tiene que hacer. Y

le contesta a la Unión Europea, que si la Unión Europea, no ha roto sus relaciones

comerciales con Rusia, a pesar de ellos haber sancionado a Rusia. Y mantienen las

relaciones comerciales con Rusia, por el tema de que necesitan el Gas y el Petróleo de Rusia

para la Energia y las Industrias en la Unión Europea. China dice: porque si nosotros No

tenemos Ningún Problema con Rusia, porque tenemos entonces que dejar de tener o

ampliar nuestras relaciones comerciales con Rusia, si ustedes (Unión Europea) que son los

que tienen problema con Rusia, siguen negociando con los Rusos.

Estrategia de China , y su Papel en la Guerra Mundial, con Estados Unidos, desestabilizar las

Economías del mundo incluyendo la de Norteamérica. Atendiendo a la Ley de la Oferta y la

Demanda de la Economía, que dice: “a Escasez de Productos. Aumento de los Precios”.

Es por ello la escasez del Petróleo, El gas de Rusia y los Cereales que se producen en

Ucrania. Esto por la Guerra. Ahora China cierra Shanghái, la Segunda ciudad mas grande de

China, Pero la mas grande a Nivel Comercial, por motivo del Virus Covid-19, que significa

esto, que habrá una escasez de Productos en el Mundo, ya que China es el principal

Proveedor de todo tipos de Productos, porque hasta las grandes Multinacionales de Estados

Unidos y de la Unión Europea, fabrican sus productos en China.

Con el Cierre de la ciudad de Shanghái en China, se cierra el Principal y Mas Grande Puerto

de Mercancías para enviar al resto del mundo.

Lo que producirá una hambruna a Nivel Mundial, es por eso que el Fondo Monetario

Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM), están llamando a enfrentar a Crisis

Alimentaria, que se avecina por la Guerra entre Ucrania y Rusia. Y Yo le agrego y por el

cierre de la Ciudad de Shanghái en China, por el Covid-19.

Produciendo un proceso inflacionario en todos los países, que al final tendrán que pagar los

mas pobres.

La economía China creció un 4.8 %, en el primer trimestre del año 2022, cuando se

produzcan aumento de los precios su economía crecerá aun mas.

Estados Unidos, se beneficia en el sentido de que esa Guerra con Ucrania, es por el Primer

Lugar como potencia que Ellos ostentan, por lo tanto en vez de que los que están en

combate son sus ciudadanos, son los Ucranianos, es por ello que le siguen enviando ayuda

para que la Guerra siga. Además de que seria un Nivel de degaste del Ejercito Ruso en

Ucrania, ante una Posible Escalada Mayor o Guerra Mundial.

Gran Bretaña, con Boris Jonhson, a la Cabeza, siendo este otro Beneficiario, es que el Boris

Jonhson, iba hacer destituido por las fiestas que Realizo durante la Pandemia, El Boris

realizo 4 Fiestas que fueron un Escandalo a nivel Nacional e Internacional, en Plena

Pandemia, inclusive el mismo día que su Gobierno anunciaba, que no se podían a juntar más

de dos o tres personas por la pandemia. Pero hay que recordar que Gran Bretaña, tenia

dificultades hasta para abastecer el Mercado de Productos, después de la Salida de la Unión

Europea, por el Brexit. La Economía Inglesa estaba en una Situación Super difícil. Con

escasez de Productos y de Mano de Obras, especialmente de Camioneros, que en su gran

mayoría procedían de otros países de Europa.

Es Por eso que el Boris Johnson, es uno de los Primeros Mandatarios de Europa, por no decir

el Primero, en Visitar al Presidente de Ucrania Volodymyr Zelenskyy, dentro de la Guerra,

en la ciudad de KIEV, luego de la retirada de los Rusos de la Ciudad de Kiev. A El Boris se le

pudo observar muy alegre durante esta Visita, y no era para menos, es que el Boris se ha

convertido en un Héroe, en esta Guerra y sus problemas en Gran Bretaña, pasaron a no

tener importancia. Por los aportes que ha hecho para la Guerra a favor de Ucrania.

Rusia, se ha beneficiado de la Guerra hasta ahora, Rusia a pasado a un Primer Plano, se ha

apoderado de Gran Parte del Territorio de Ucrania, y de Mariúpol, la principal Ciudad que

produce Acero de Ucrania, Mariúpol se ha convertido en la ciudad más bombardeada por

edo. Rusia se apodero del 80 % de la Salida al Mar Negro, que tenía Ucrania. El Acero

siempre ha sido una Materia Prima muy Importante en la Industria Normal y en la Industria

de la Guerra, desde que se conoció su Utilidad.

Además ya Rusia junto con China, ya han establecido un nuevo patrón de Moneda

Económica para intercambio Comercial, con esta Guerra y con las Sanciones que le

Impusieron, a Rusia. Debilitando de esta manera el Dólar y el Euro. Por ejemplo en la

Republica Dominicana, la tasa del dólar que en una ocasión estaba al RD$60 por US$1,

hoy esta al RD$54 por US$1 dólar y el Euro Antes oscilaba el RD$70 por E$1 Euro,

hoy esta al RD$59 por E$1 Euro.

Es que Rusia, estableció que los países que quieran comprar productos Rusos, de los que le

declaran la Guerra o lo Sancionaron, tienen que pagar en Rublos que es la Moneda Rusa, y

que antes recibía Dólar o Euro. Y como los países de Europa tienen que comprarle Productos

a Rusia, en especial Gas y Petróleo. Por que de no comprarle a Rusia, las Plantas de Energías

Eléctricas y las Fabricas de Productos en la Unión Europea, cerrarían por falta de esta

Materia Prima, produciéndose una Resección Económica, como explico el Gobierno

Alemán.

Aunque Rusia a sufrido una gran cantidad de Bajas al Igual que Ucrania, en vista de que los

Ucranianos le han hecho una resistencia fuerte y le han destruido muchos tanques y

armamentos a Rusia, que se observan a través de los Satélites y es por eso que tanto los

Estados Unidos como la Unión Europea, han decidido seguir apoyando a Ucrania con

Armamentos más avanzados. Se puede decir que en Rusia hay 4 mujeres o más por cada

hombre, porque muchos hombres Rusos mueren en las Guerras, que se han desarrollado en

el mundo según los Estudios.

Preguntan los Europeos, como conseguimos los Rublos, si no Tenemos en la Unión Europea?

Y Rusia le Contesto tráiganlo en Oro al Banco Central Ruso y el Banco Central le va a dar руб

80 rublos por cada 1 Euro, pero traído en Gramos o Onzas de Oro, es por eso que los

Rublos de Rusia, que se habían devaluado al principio de la Guerra de Ucrania llego a 130

rublos por Euro y luego de esta medida se Fortaleció el Rublos a 80 ó 85 rublos por 1 euro.

Indica que el Rublos, se fortalecio. Que al decir de algunos Expertos este Oro Rusia lo va

Negociar , luego con China.

El presidente Ucrania Volodymyr Zelenskyy, le hizo un desprecio al Presidente de

Alemania, Frank-Walter Steinmeier, a pesar de que Alemania lo esta apoyando

Económicamente en la Guerra contra Rusia. Le dijo que lo recibiría en Kiev Ucrania, junto

con otros tres presidentes de países Europeos, y luego lo llamo para decirle que el no era

bien recibido en Ucrania. Yo considero que esto traerá distanciamiento entre estas dos

naciones.

Es que el Presidente, de Ucrania quería que Alemania fuera enérgico en contra de Rusia, que

además de la Ayuda Económica que le da, que tuviera un discurso Hostil contra Rusia.

Alemania a mantenido un Perfil bajo en el Conflicto, porque tiene grandes negociaciones

con Rusia en ambos sentidos se suplen en el Área Comercial. Pero también Alemania ha

mantenido un papel de evitar Guerras, porque en el pasado fue Alemania quien inicio y

Perdió la Primera y la segunda Guerra Mundial. Y esto le toco no conseguir un Asiento en el

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas ONU, y ser excluida por muchos años de

cargos importantes a nivel global en Organismos Importantes, dedicándose entonces a

trabajar por la Paz de Europa y la Construcción de la Unión Europea, dejando de invertir en

Armamentos

China, Estados Unidos, Gran Bretaña y Rusia los Ganadores hasta ahora de La Guerra.

La Guerra, no termina ahora, la Guerra esta comenzando, la Primera Guerra Mundial tres

para cuatro años y la Segunda Guerra Mundial, duro 6 años.

